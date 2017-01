Fabrizio Corona / Il processo oggi, come sta l'ex fotografo? La difficile vita in carcere (25 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, IL PROCESSO OGGI : COME STA L'EX FOTOGRAFO? (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - E' il giorno del processo di Fabrizio Corona. E sarà dunque una giornata molto difficile quella di oggi per Fabrizio, dato che l'ex fotografo dei Vip dovrà affrontare una nuova udienza del processo che lo vede imputato per frode ai danni dello Stato. Fabrizio Corona è stato arrestato ancora una volta lo scorso ottobre, e stavolta - vista la presunta recidiva - forse i giudici decideranno di essere più duri con lui. Come starà vivendo l'esperienza del carcere? Sappiamo da quanto aveva detto la madre qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show che il carcere ha di nuovo destabilizzato Fabrizio Corona, che non starebbe affatto bene chiuso a San Vittore: il fotografo dei vip starebbe molto male e potrebbe davvero iniziare a soffrire seriamente di depressione. Fabrizio Corona ha già fatto un totale di quattro anni di carcere nella sua vita e forse altri anni dietro le sbarre gli si potrebbero aggiungere se anche l'udienza di oggi potrebbe andare male.

FABRIZIO CORONA, IL PROCESSO OGGI: LA DIFFICILE VITA IN CARCERE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - La vita in carcere non è facile e questo Fabrizio Corona lo sa dato che è già stato dietro le sbarre: in una vecchia intervista a Verissimo aveva detto che andare in cella sapendo di dover scontare tredici anni è diverso da quando invece ti fai il carcere preventivo. Il primo mese che Fabrizio è stato a Busto Arsizio ha cercato in tutti i modi di impiegare il tempo, costruendo un giornale e delle iniziative a favore dei detenuti. Fabrizio Corona ha sempre detto che il suo trasferimento al carcere di Opera era stata una punizione per aver cercato di crearsi una vita parallela in carcere: da allora ha detto che le cose sono cambiate e che ha vissuto ogni giorno una violenza inimmaginabile sul suo corpo. Addirittura raccontò che i denti che aveva erano finti perché in carcere glieli avevano fatti saltare tutti. Anche questa volta Corona starà vivendo esperienze del genere oppure, conoscendo meglio la vita carceraria, forse andrà meglio?

© Riproduzione Riservata.