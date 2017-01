I MOSCHETTIERI DEL MARE/ Il film con Anna Maria Pierangeli in onda su Rete 4

I MOSCHETTIERI DEL MARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Questo pomeriggio va in onda su Rete 4 il film avventura I moschettieri del mare. Si tratta di una pellicola italiana diretta dal grande regista Steno (nome d’arte di Stefano Vanzina) il quale ha anche scritto il soggetto in collaborazione con Vittorio Metz, Marcello Fondato, Roberto Gianviti e Ennio De Concini. Nel cast sono presenti tanti volti noti del cinema italiano dell’epoca come Anna Maria Pierangeli, Channing Pollock, Aldo Ray, Roberto Alda,Philippe Clay, Gino Buzzanca, Carlo Ninchi e Mario Scaccia. Andiamo a vedere la trama della pellicola.

I MOSCHETTIERI DEL MARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il film vede come protagonisti tre pirati: Gosselin (Philippe Clay), Pierre De Savigny (Channing Pollock) e Moreau (Aldo Ray). I tre sono in fuga dalla Francia ed hanno intenzione di entrare in possesso di un galeone per riuscire finalmente a divenire autonomi ed avere un po’ di libertà. Durante la fuga i tre pirati riescono ad imbarcarsi a bordo di una nave sperando di poter studiare e poi mettere in opera il proprio piano di assaltare un galeone. Purtroppo però sia a causa delle cattive condizioni climatiche sia per altre disavventure, la nave sulla quale Moreau, Pierre e Gosselin stanno viaggiando subisce un pesante naufragio. Le condizioni per tutti i passeggeri della nave sono molto critiche e pericolose con i tre amici rischiano di morire. Tuttavia la loro grande intraprendenza e la voglia di portare a termine quanto si erano prefissati permette loro di andare avanti. Così infatti Gosselin, Moreau e Pierre con un estremo tentativo riescono ad avere salva la vita. A questo punto le loro successive intenzioni sono quelle di trovare un galeone e di impossessarsene. L’occasione si presenta immediatamente, Moreau, Pierre e Gosselin riescono a salire a bordo di un galeone e grazie alla propria abilità di esperti pirati catturano l’intero equipaggio. Per loro quindi a questo punto si presenta l’occasione di dirigersi vero Maracaibo. Tutto ciò è possibile grazie alla complicità di altri loro compagni che gli procurano anche false identità. Arrivati a Maracaibo i tre si ritrovano a dover salvare il governatore del Paese da una congiura ordita a dovere nei suoi confronti. Per mano del suo vice, alcuni pirati del posto, i Fratelli della Costa, hanno rapito le figlie del governatore. I tre amici con una serie di rocambolesche peripezie ed avventure riescono a salvare le due ragazze, una delle quali si innamorerà del suo salvatore-eroe e lo sposerà.

