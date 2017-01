IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ News e anticipazioni: dopo una grande delusione, nuovo amore in arrivo per Evelina? (oggi, 25 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO UNA GRANDE DELUSIONE, IN ARRIVO UN GRANDE AMORE PER EVELINA? (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Cresce l’attesa del pubblico per il terzo appuntamento in programma con Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo: la prossima puntata, in programma venerdì 27 gennaio 2017, vedrà al centro la storia della giovane Evelina Trifirò (interpretata da Adua Del Vesco). Evelina è una giovane ragazza di origini siciliane, estremamente dolce e affettuosa, almeno fino al momento in cui non trova il suo grande amore a letto con un’altra la sera del loro anniversario. La ragazza, dopo l’amara scoperta, si prefiggerà un obiettivo ben preciso: sfoggiare sempre e comunque l’aspetto più duro e spietato del proprio carattere, cercando di perseguire unicamente la ricchezza. Ma sembra che qualcuno sia pronto, proprio dietro l’angolo, a sconvolgere i suoi piani: Evelina conoscerà infatti Piero (interpretato da Massimiliano Morra), un laureando in medicina decisamente affascinante, che sarà in grado di scalfire la corazza che si era costruita. La loro storia decollerà? Per scoprirlo, non resta che sintonizzarsi sulla rete Mediaset il prossimo venerdì, chi non mancherà al nuovo appuntamento con Il bello delle donne 4 - Alcuni anni dopo?

