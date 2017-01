IL COLLEGIO, NEWS: LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE DI RAI 2 ILARIA DALLANTANA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il Collegio, l’esperimento prodotto da Magnolia che ha mischiato in maniera efficace il linguaggio del reality show con quello dell’observational documentary, si è concluso lo scorso lunedì sul piccolo schermo di Rai 2: i telespettatori della seconda rete nazionale si sono affezionati a tutti i giovani studenti che hanno scelto di prendere parte all’esperienza, e alcuni più di altri sono stati in grado di fare breccia nei loro cuori. Durante l’ultima puntata sono andati in scena gli esami finali, preludio della grande festa che ha chiuso le settimane trascorse all’interno della struttura Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco. Il Collegio ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, e in molti - poco prima che si concludesse l’ultima puntata - hanno chiesto a gran voce che venisse realizzata una seconda edizione: al momento manca una conferma ufficiale, anche se le parole del direttore di Rai 2 Ilaria Dallantana sono cariche di soddisfazione. A fronte dei 2 milioni e 100mila telespettatori riuniti davanti al piccolo schermo (con uno share del 8.5%) e del grande successo sui social, Dallantana ha commentato, come si legge in una nota Rai: “Il successo de Il Collegio ci dice che quando si mettono al centro della scena televisiva generalista i giovani, questi tornano a guardarci insieme alle loro famiglie. Questo risultato rappresenta un ulteriore tassello nel cammino di riposizionamento di Rai 2, che continuerà anche nei prossimo mesi”.

