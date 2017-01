Il Segreto / Anticipazioni puntata 26 gennaio: Francisca trama ancora, la gioia di Rosario

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 26 GENNAIO 2017: SOL E LUCAS LASCIANO PUENTE VEJO? ELISEO ROVINA TUTTO – Nella prossima puntata de Il Segreto, Sol e Lucas saranno in procinto di lasciare Puente Vejo per costruirsi una vita lontano da Eliseo. Nel momento in cui la Santacruz e il dottore saranno felici e pronti a vivere totalmente il loro amore, Eliseo comparirà nuovamente sulla scena mettendo ancora i bastoni tra le ruote ai due innamorati. L’uomo, infatti, organizzerà un’imboscata ai danni di Sol e Candela. Nel frattempo, Emilia annuncerà la sua partenza per Malaga con Cesar deludendo sia Matias che Prado che speravano in un ritorno di fiamma con Alfonso. Il matrimonio tra i due, dunque, è davvero giunto al capolinea? Tra tanti dolori, però, ci sarà tempo anche per una piccola gioia. Rosario, dopo aver rischiato la vita, starà meglio e sarà sorpresa dal bellissimo regalo che le hanno fatto i suoi figli. Una volta dimessa, infatti, Rosario potrà lasciare la casa di Mariana e trasferirsi in quella che le hanno regalato i suoi figli. Nel frattempo, Francisca continua ad essere misteriosa e a tramare qualcosa.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: IL TERRIBILE INCENDIO AL JARAL - La puntata de Il Segreto di domani sarà assolutamente imperdibile in quanto in essa accadrà l'ennesima tragedia di un programma dove morte e sofferenze sono all'ordine del giorno. L'apparizione della Madonna del Cammino spingerà, su consiglio di Donna Francisca, gran parte degli abitanti di Puente Viejo a prendere parte alla processione organizzata per tale importantissimo avvenimento rinunciando alla festa organizzata dai Mella al Jaral. Non saranno gli unici ad essere fuori casa in una triste serata che resterà negli annali della serie spagnola: molti saranno, infatti, gli ospiti alla Quinta Miel dove si festeggerà la partenza di Eliseo e la ritrovata felicità per Sol e Lucas. E proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, al Jaral scoppierà un terribile incendio causato da alcuni fuochi d'artificio presenti nella tenuta. Le fiamme non ci metteranno molto a divampare e a distruggere tutta la tenuta, con all'interno la famiglia Mella e i suoi domestici.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: TUTTI DORMONO A LA QUINTA! - L'incendio al Jaral non sarà l'unico sorprende avvenimento che avrà luogo nella puntata di domani de Il Segreto. Anche alla Quinta Miel accadrà qualcosa di poco chiaro, soprattutto quando giungerà il momento del brindisi in onore di Sol Santacruz e della sua ritrovata libertà dopo la partenza di Eliseo. Mentre tutto starà andando per il meglio e gli invitati parleranno amabilmente, uno dopo l'altro cadrà a terra privo di sensi, piombando in un sonno profondo. Non sarà quindi possibile prestare soccorso al Jaral, in quanto nessuno proprio in quei terribili istanti avrà la facoltà delle sue azioni. Lo svenimento di Hipolito e Gracia avverrà proprio nel peggior momento: approfittando della notizia appena ricevuta riguardo la morte di Quintina, il giovane Miranar chiederà all'amica di sposarlo. Lei però perderà i sensi, seguita dallo stesso figlio di Dolores. Quale sarà quindi la risposta a questa importantissima domanda?

