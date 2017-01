ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Concorrenti e anticipazioni: in arrivo un super vip 'last minute'? (Oggi, 25 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E ANTICIPAZIONI, IL PUBBLICO RUMOREGGIA: ARRIVERA' QUALCHE SORPRESA LAST MINUTE? (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Mancano solo pochi giorni alla prima puntata de L'Isola dei famosi 2017 e i nomi dei partecipanti sono stati resi noti dal settimanale Tv sorrisi e canzoni. Balza sicuramente agli occhi il fatto che si tratti di una edizione decisamente sottotono, nella quale manca un nome decisamente forte. Se le scorse stagioni potevano vantare di concorrenti amati e conosciuti del calibro di Simona Ventura o, in precedenza, dell'attore de Il Segreto Jonas Berami, quest'anno non c'è un personaggio che possa essere considerato altrettanto importante. Certo, la produzione potrà avvalersi del bellissimo Raz Degan oltre che dell'attore Massimo Ceccherini o del rapper Moreno ma la sensazione che i veri Vip manchino, non manca tra i fans del programma. E' sufficiente leggere i commenti presenti nella pagina Facebook ufficiale del reality show di Canale 5 per capire come questo cast non soddisfi: 'Ma visto che non trovano famosi per andare sull'isola, perché non chiedono alle persone comuni? Magari parteciperebbero senza essere pagati' , 'L'isola degli sconosciuti! Mano a meno che si scoprono i nomi è tutto un -ma chi sono questi?-' Questi mugugni difficilmente passeranno inosservati e non manca la speranza che Mediaset possa correre ai ripari, un po' come accaduto per l'esclusione di Vanna Marchi e Stefania Nobile. Potremo quindi sperare di vedere entrare in scena un concorrente famoso 'last minute'?

