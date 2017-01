Ipotesi di reato / Il film con Ben Affleck e Samuel L. Jackson. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

IPOTESI DI REATO, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Iris è prevista la messa in onda del film thriller Ipotesi di reato (Changing Lanes). Una pellicola americana del 2002 con durata di 99 minuti per la regia di Roger Mitchell. Il film è stato prodotto da Scott Rudin e distribuito ai botteghini dalla Eagle Pictures e nel cast presenta tanti volti noti del cinema americano come Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Sidney Pollack, Toni Collette, William Hurt e Amanda Peet.

IPOTESI DI REATO, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Siamo a Manhattan dove vive un giovane e rampante avvocato di nome Gavin Banek (Ben Affleck) che un bel giorno mentre è diretto in tribunale per una questione molto importante si scontra con un uomo di nome Doyle Gipson (Samuel L. Jackson), a causa di un incidente stradale. Doyle è un impiegato e precisamente un agente assicurativo e sta correndo anch’egli in tribunale per prendere parte ad una decisione molto importante per la sua vita futura: la custodia degli amati figli essendo infatti in attesa del divorzio da sua moglie. Tuttavia seppur si tratti di un banale incidente e che le loro auto sono entrate in collisione senza però subire alcun grave danno, come da regola ci dovrebbe essere la constatazione amichevole, ma il giovane avvocato Gavin, poiché molto preoccupato ed in ritardo per la causa importantissima a cui deve prendere parte, decide di rifiutare di fare la constatazione amichevole. Doyle prova a convincerlo che non può lasciarlo così ma Gavin, fortemente convinto delle sue decisioni e del suo imminente impegno, decide di lasciare a Doyle un assegno in bianco ma di non dargli nessun aiuto lasciandolo in balia del suo destino e non prestando la minima attenzione al fatto che anche Doyle fosse di fretta perché aveva un’importante questione da risolvere. Tuttavia però il destino gioca un brutto scherzo a Gavin, il quale per la troppa fretta dimentica sul luogo dell’incidente una cartellina rossa con all’interno alcuni documenti molto importanti per poter vincere la causa. Doyle, di fronte a questa occasione fortunata decidere di cogliere il momento per potersi vendicare di Gavin, ed infatti questo episodio segna per sempre la vita dei due protagonisti, facendola diventare un vero e proprio inferno a causa di tutta una serie di dispetti e ricatti vicendevoli in cui ciascuno mira a vendicarsi dell’altro.

