L’uomo nell’ombra / Il film con Ewan McGregor e Pierce Brosnan in onda su Rai Movie. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

L’UOMO NELL’OMBRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Su Rai Movie la prima serata regala la messa in onda della pellicola di genere thriller – drammatico L’uomo nell’ombra (The Ghost Writer). Si tratta di un film del 2010 della durata di circa 2 ore e 8 minuti per la regia di Roman Polanski e con soggetto tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris. Nel cast sono presenti Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia Williams e Kim Cattrall.

L’UOMO NELL’OMBRA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Il film vede come protagonisti l’ex Primo Ministro Britannico Adam Lang (Pierce Brosnan) il quale si sta cimentando nella stesura della propria autobiografia. In questo importante e delicato compito, Adam Lang si sta facendo aiutare da un proprio collaboratore, tuttavia un giorno l’uomo viene tragicamente trovato morto. Per poter terminare la stesura dell’autobiografia, Lang decide di assumere un giornalista. Si tratta in realtà di colui che in gergo tecnico viene chiamato ghost writer, costui è un ragazzo di trent’anni che vive nella città di Londra e che di fronte a questa richiesta decide di accettare di fronte alla cospicua ricompensa pari a duecentocinquantamila dollari. Il ghost writer parte alla volta dell’isola di Martha's Vineyard, dove l’ex Primo Ministro inglese insieme a sua moglie e ai suoi più fidati collaboratori vive in una sorta di bunker. Appena arrivato il ghost writer ha subito l’idea di qualcosa di tetro e pericoloso: il giovane ragazzo viene a conoscenza che il precedente scrittore che aveva avuto la consegna di rielaborare le memorie di Adam Lang era morto accidentalmente mentre era a bordo di un traghetto in circostanze sospette e misteriose. Il cadavere di questo povero uomo era stato strascinato dalle correnti proprio sull’isola di Martha's Vineyard ed il fatto che nessuno indaga sull’accaduto sembra preoccupare il giovane ghost writer. Man mano che lo scrittore inizia il suo lavoro prende coscienza di come quel compito sia molto pericoloso. L’ex Primo Ministro Lang, infatti era stato accusato di aver permesso la tortura dei prigionieri di Al Qaeda che erano stati sospettati di terrorismo durante il proprio mandato nonché di avere legami con la CIA. Questo complesso gioco di potere metterà in serio pericolo la vita dello stesso ghost writer.

