LA GABBIA OPEN/ Ospiti e anticipazioni: Emanuele Fiano, Peter Gomez e Luca Mercalli (puntata oggi, 25 gennaio 2017)

LA GABBIA OPEN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 GENNAIO 2017: EMANUELE FIANO E LUCA MERCALLI - Gianluigi Paragone torna sul piccolo schermo di La7 stasera, mercoledì 25 gennaio 2017, alla guida di una nuova puntata de La Gabbia Open: tantissima la carne al fuoco dopo gli avvenimenti, a livello nazionale e internazionale, che hanno costellato le ultime giornate politiche. Basti pensare alla Consulta per la nostra legge elettorale, o anche alle prime mosse del nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sulla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, infatti, si legge “Per #Grillo, con #Trump e #Putin anche #Europa e Italia devono seguire il corso, serve un uomo forte. E poi ancora: #leggeelettorale #banche #pensioni”. Tanti i nomi annunciati, pronti ad intervenire con il loro pensiero e la loro posizione nello studio de La Gabbia Open: insieme al conduttore ci saranno Emanuele Fiano, Responsabile nazionale PD, Danilo Toninelli, deputato, Furio Colombo, Peter Gomez, Sebastiano Barisoni Marcello Veneziani e Maurizio Belpietro, giornalisti, senza dimenticare Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico che verrà probabilmente interpellato in merito al terremoto che è tornato a colpire il Centro Italia. Non mancheranno, infine, Luca Telese, Anselma Dell’Olio, Elio Lannuti, Luca Piana e Gian Luca Brambilla. Clicca qui per vedere il post dove vengono annunciati i nomi degli ospiti de La Gabbia Open.

