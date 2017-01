MANUEL VALLICELLA / Uomini e Donne, polemica con Luca Onestini, le accuse di Sonia Lorenzini (25 gennaio 2017)

MANUEL VALLICELLA, POLEMICA CON LUCA, IL PARERE DI SONIA LORENZINI (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - A Uomini e Donne, nel corso del trono dedicato a Manuel Vallicella il pubblico ha potuto assistere a una serie di polemiche tutte scatenate dalle recenti decisioni del protagonista. Vallicella, nel corso di questo appuntamento, ha deluso non poco il suo pubblico, che nella puntata di oggi ha sottolineato sui social come sia spesso eccessivamente esigente con le sue corteggiatrici, un atteggiamento molto lontano da quello che le sue fan avevano imparato ad amare nel corso della sua corte a Ludovica Valli. La puntata, ha inoltre mostrato un piccolo battibecco fra Manuel Vallicella e Luca Onestini, evidenziato dal parere di Sonia Lorenzini, convinta che Luca sia in realtà molto geloso. Il confronto, naturalmente, non è passato inosservato ai tanti fan su Facebook. Ecco cosa pensa una telespettatrice di tutta questa questione: "Ma Manuel non stara' ancora pensando a Ludovica? Manuel e' troppo serio Luca troppo convinto!". Secondo molti telespettatori, quindi, il trono di Manuel Vallicella è ancora ben lontano dalle aspettative delle ultime settimane, e la delusione potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

MANUEL VALLICELLA, TROPPO SUPERFICIALE? IL PUBBLICO DELUSO DAL SUO TRONO (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Manuel Vallicella ha deluso le aspettative del pubblico di Uomini e Donne? Da alcuni pareri condivisi sui social negli ultimi minuti sembrerebbe proprio di sì. Al centro delle polemiche dei fan ci sarebbe il carattere del tronista, che con un'attenzione morbosa all'esteriorità delle sue corteggiatrici sembra distaccarsi dai valori trasmessi nelle sue precedenti esperienze, quando ha dimostrato di essere un ragazzo interessato al carattere più che all'esteriorità. L'eliminazione di Elettra e una serie di polemiche in studio, hanno infatti messo in evidenza il suo nuovo spirito, ben lontano dall'idea di tronista a cui tutti ormai erano tutti abituati. Ecco alcuni commenti dei suoi fan sui social: "Personalmente ritengo che Manuel debba concentrarsi un po' meno sull'aspetto fisico. Una ragazza può anche rimanerci male", "Manuel mi piaceva molto di più quando corteggiava Ludovica... adesso sembra quasi un'altra persona, mah! E poi con 'sta storia dell'estetica e dell'attrazione fisica... alquanto delusa da questo nuovo Manuel versione "tronista", lo credevo completamente diverso!".

