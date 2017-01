Match point / Il film con Jonathan Rhys Meyers e Scarlett Johansson in onda su La5. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

MATCH POINT, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Tra poche ore nel prime time televisivo di La5 viene trasmesso il film di genere drammatico - thriller Match point. Si tratta di una pellicola del 2005 con durata di poco superiore alle due ore la cui regia è stata curata da un grandissimo maestro di cinema qual è Woody Allen. Nel cast sono presenti attori altrettanto famosi come Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer e Matthew Goode.

MATCH POINT, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Siamo in Inghilterra dove un ragazzo di modeste origini, Chris Wilton (Jonathan Rhys- Meyers), lavora all’interno di un club esclusivo di Londra come istruttore di tennis. Chris ama l’arte ed in particolare la musica lirica, proprio questa sua passione l’avvicina ad un suo allievo, Tom Hewett (Matthew Goode) il quale è molto ricco. Tom lo invita a teatro insieme alla sua famiglia, in cui vi è anche Chloe (Emily Mortimer), sua sorella, che rimane piacevolmente colpita da Chris tanto che il ragazzo viene invitato ad una festa che fanno nella loro lussuosa villa. Qui, Chris e Chloe si conoscono meglio, ma l’istruttore però viene colpito da un’altra ragazza, si tratta di Nola Rice (Scarlett Johansson) che però Chris scopre essere fidanzata con Tom. Nonostante Chris e Chloe continuano a vedersi e a pianificare il loro futuro insieme, il ragazzo è sempre attratto da Nola e quando un giorno i due si scambiano un bacio, Nola va in crisi ammettendo che si è trattato solo di un errore mentre Chris vorrebbe poter stare con lei anche clandestinamente. Chris e Chloe si sposano, Tom invece lascia Nola perché innamorato di un’altra ragazza e così quando Chris va a cercarla, viene a sapere che lei è andata via. Successivamente però quando Nola ritorna in città, i due si incontrano e non possono fare ameno di iniziare una relazione extraconiugale. Qualche tempo più tardi però Nola informa l’amante che è incinta e che non solo vuole tenere il bambino ma che lui dovrà fargli da padre lasciando Chloe. Chris inizialmente prende tempo sia con Nola che con Chloe e quindi si convince che l’unica soluzione è uccidere Nola mettendo in scena una rapina finita male. Le colpe ricadono su di un tossicodipendente che era alla ricerca di denaro. Chris la farà franca nonostante le indagini insistenti del detective Mike Banner (James Nesbitt) convinto della colpevolezza dell’ex insegnante di tennis.

