OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 25 gennaio 2017 su LatteMiele: Sagittario, Vergine, Leone, Ariete, Cancro, Acquario e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 25 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Torna anche per oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, il consueto appuntamento con la rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Il noto astrologo Paolo Fox fa il suo oroscopo segno per segno, dando le indicazioni per la giornata. Sarà faticoso per l'Ariete far quadrare tutti i bilanci e la volontà di avere situazioni che possano dare una piccola ripresa mentale e fisica. Si prospetta una giornata interessante invece per il Toro che si sta riprendendo da un weekend complicatissimo. La Luna per i Gemelli non è più contraria, ma regala dei momenti che possono portare a sorridere e a mettere fine a un disagio che si è vissuto in questa prima parte dell'anno. Il Cancro rimane instabile, mentre il Leone cerca un nuovo equilibrio pronto a tornare a sorridere dopo momenti particolari. È un periodo particolare per lo Scorpione che deve sfruttare tutte le occasioni che gli arriveranno per cercare di mettere a posto i conti col passato recente.

TUTTI I SEGNI - Ecco l'analisi nel dettaglio segno per segno: Ariete: Giornata faticosa che preannuncia una situazione in cui si tenderà ad imporre con forza le proprie esigenze e i propri desideri. Venerdì e Sabato giornate migliori. Toro: Giornata interessante nonostante la stanchezza e una grande necessità di affetto e dimostrazioni. Venerdì e sabato giornate piuttosto pesanti, attenzione a non riversare le tensioni sui sentimenti. Gemelli: Una Luna non più opposta regala qualche momento in più per prendersi cura di se stessi e di ciò a cui si tiene. Settimana positiva nonostante le discussioni e i tanti impegni dei primi giorni. Qualcuno potrebbe aver vissuto momenti di grande disagio, ma l'assetto astrologico rivela una buona volontà di agire che permetterà di gestire meglio le situazioni che si sono create nell'ultimo periodo. Cancro: Periodo piuttosto instabile che rischia di essere vissuto in maniera affannosa. Febbraio, marzo e aprile potrebbero essere mesi piuttosto nervosi a causa delle decisioni che bisognerà prendere. Si consiglia di prestare una certa attenzione alla sfera amorosa per evitare di gettare all'aria una relazione minata soltanto da qualche incomprensione. Leone: Questi giorni sembrano essere segnati dalla ricerca di un nuovo equilibrio. Febbraio calmerà un po' questo stato di agitazione permettendo di compiere qualche scelta importante all'insegna della diplomazia. Vergine: Periodo buono dal punto di vista lavorativo: chi ha iniziato un progetto negli ultimi mesi sarà facilitato nel portarlo avanti, mentre chi lavora autonomamente potrà ricevere offerte interessanti. Giornata difficoltosa, ma entro giovedì potrebbe arrivare qualche risposta. Bilancia: Giornata caratterizzata da una buona situazione astrologica. Chi si sente particolarmente oppresso da una sensazione di nervosismo dovrebbe riflettere riguardo i progetti che sta portando avanti chiedendosi se rispecchiano i propri desideri. Situazione importante dal punto di vista lavorativo, ma attenzione alle polemiche. In amore, durante i prossimi mesi potrebbe essere più difficile passare oltre qualche incomprensione. Scorpione: Fase importante in cui si rivela cruciale riuscire a mantenere un atteggiamento ottimista. Se una situazione amorosa non soddisfa le proprie esigenze, questo potrebbe essere un buon periodo per cercare una svolta. Domenica giornata ottimale per chiarire qualche questione. Giornate ottime per delle buone intuizioni. Sagittario: Sono in arrivo mesi importanti che porteranno l'energia giusta per ripartire dopo un periodo un po' faticoso. Molto belle le storie che nascono in questo periodo. Capricorno: La presenza della Luna nel segno permette di ristabilire un buon equilibrio con gli altri. Periodo di stanchezza in cui si cerca di riorganizzare la propria vita: da Febbraio l'amore prenderà una piega diversa. Attenzione nei rapporti con Cancro e Bilancia. Acquario: Assetto astrologico molto positivo che potrebbe portare la settimana a chiudersi con qualche buona soddisfazione in ambito amoroso. Chi non ha una storia potrebbe notare qualche interesse in più da parte degli altri: si preannunciano incontri importanti e una grande voglia di fare. Pesci: Inutile sprecare tempo con persone che non sono più dalla tua parte. Chi persiste nel cercare un amore impossibile potrebbe restare deluso, tuttavia le stelle sembrano utili per risolvere qualche questione lavorativa o personale. Per ottenere buoni successi sarebbe positivo riuscire ad avere un piano di lavoro. Oggi e domani ottimo cielo.

© Riproduzione Riservata.