POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso su Canale 5: tornerà ad occuparsi della situazione all'Hotel Rigopiano? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 25 gennaio 2017) - Torna anche oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, il consueto appuntamento con Pomeriggio 5. Barbara D'Urso sarà al timone di una nuova puntata del contenitore della rete ammiraglia Mediaset: prima di scoprire quali servizi avranno spazio più tardi, vediamo cosa è accaduto ieri. Barbara D'Urso ha voluto dedicare l'intera puntata alla tragedia dell'hotel di Rigopiano e alle problematiche che stanno interessando l'Abruzzo in questi giorni a causa della neve e delle nuove scosse di terremoto che sono sopravvenute. A Rigopiano si continua a scavare e i soccorritori stanno mettendo tutto il loro impegno e la loro professionalità nel cercare di estrarre ancora qualche sopravvissuto. Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale legato al ritrovamento di alcuni superstiti, nelle ultime ore sembrerebbe proprio che le speranze si stiano lentamente perdendo, in quanto dal cumulo di neve e macerie che si è venuto a creare dove una volta c'era l'hotel a cinque stelle, si stanno tirando fuori soltanto cadaveri. La situazione è molto difficile, non solo per chi sta lavorando attivamente nella macchina dei soccorsi, ma anche per tutti i familiari di quanti sono ancora dispersi o hanno perso la vita in questa immane tragedia. La conduttrice ha voluto collegarsi in diretta proprio con una di queste persone, il fratello di una delle vittime accertate. Proprio ieri, comunque, è arrivata sempre dall'Abruzzo la notizia di un'altra disgrazia, un incidente avvenuto a Campo Felice, sulle piste da sci. Un uomo era rimasto ferito sciando e un elicottero del 118 si era alzato in volo per andarlo a prendere. A causa delle cattive condizioni meteorologiche e della forte nebbia, la visibilità era pressoché nulla e così il velivolo si è schiantato. Nell'incidente sono morte sei persone. Si è parlato dunque anche di questo a Pomeriggio 5, per poi lasciare spazio a un argomento più leggero. Barbara D'Urso si è infatti collegata in diretta con la famiglia di Rachele, la bimba la cui foto ha spopolato sul web in questi giorni. La piccola Rachele ha fatto parlare di sé in seguito al suo salvataggio sulla neve da parte di un uomo del soccorso alpino. Il ragazzo, che ora tutti chiamano "il gigante buono", la portava in spalla. La mamma li ha fotografati e quell'immagine nel giro di poco tempo si è diffusa in modo virale, divenendo un bellissimo simbolo del grande impegno dimostrato da tutti i soccorritori in questi giorni di difficoltà nel centro Italia.

