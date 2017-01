Quel mostro di suocera / Il film con Jennifer Lopez e Jane Fonda in onda su Rai 2. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

QUEL MOSTRO DI SUOCERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Questa sera, nel prime time di Rai Due viene trasmesso il film di genere commedia Quel mostro di suocera (Monster in Law). Una pellicola in classico stile americano, prodotta nel 2005 con durata pari a circa 101 minuti e la regia curata da Robert Luketic. Nel cast sono presenti Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Wamda Sykes e Adam Scott.

QUEL MOSTRO DI SUOCERA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – La protagonista del film è una bellissima ragazza di nome Charlie Cantilini (Jennifer Lopez) che da sempre ha dovuto provvedere autonomamente a se stessa avendo perso entrambi i genitori. Per questo motivo Charlie svolge più lavori, è infatti una dog-sitter, un insegnante di yoga, una cameriera ed anche un’allenatrice di baseball. Quello però per cui è portata è sicuramente la pittura, infatti ha un talento innato che le permette di essere molto apprezzata. Un giorno è mentre la giovane donna è a spasso con i cani sulla spiaggia, incontra un affascinante ragazzo. Si tratta di Kevin Fields (Michael Vartan), un medico chirurgo nonché figlio di un noto personaggio televisivo. L’alchimia tra Charlie e Kevin è immediata, tant’è che in breve tempo i due si fidanzano e decidono di andare a vivere insieme. La felicità per Charlie però non è destinata a durare in quanto l’incontro con la madre di Kevin, Viola Field (Jane Fonda) e la successiva proposta di matrimonio di Kevin sconvolgerà per sempre la sua vita. La futura suocera, è infatti, una donna acida e che non ritiene Charlie all’altezza del figlio. Inoltre Viola è sempre accompagnata da un’assistente, Ruby (Wanda Sykes) molto pettegola. Di fronte alla proposta di matrimonio, Viola da un lato mostra una falsa approvazione e quindi dice di voler organizzare lei la festa di fidanzamento, dall’altro invece inizia a prendere informazioni su Charlie per scoprire qualche losco segreto. Di fronte però alle pressioni di Viola di organizzare lei le nozze, Charlie ammette di avere la situazione sotto controllo e di riuscire a gestire la cosa. La futura suocera, allora inviperita, finge un malore e portata in ospedale le viene consigliato di riposarsi un po’ a causa del troppo stress. Tuttavia nonostante questo, Viola inizia a fare tutta una serie di dispetti a Charlie la quale scopre le reali intenzioni della suocera. Se non con poche difficoltà arriva il giorno del matrimonio, ma qui si ha una furiosa lite tra Viola e Charlie quando quest’ultima si accorge che la suocera ha indossato un abito di colore bianco. Per fortuna il tutto viene sedato dall’arrivo della suocera di Viola, Gertrude (Elaine Stritch) che riporta la serenità e la pace familiare.

