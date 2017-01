SANREMO 2017/ News: i Biffy Clyro ospiti del Festival (oggi, 25 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: I BIFFY CLYRO OSPITI DELLA KERMESSE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Dopo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi in merito alle possibili presenze sul palco del Festival di Sanremo 2017 di alcuni figli di Big internazionali del mondo dello spettacolo (come, per esempio, la figlia di Sylvester Stallone, Alain Delon e Andy Garcia), arriva anche qualche conferma da parte della Rai: con una nota, infatti, le reti nazionali hanno voluto precisare che le soffiate riportate dal magazine era assolutamente prive di fondamento, ma ha anche annunciato il nome di uno degli ospiti che faranno capolino sul palco dell'Ariston durante la kermesse che prenderà il via il prossimo 7 febbraio. Per la 67esima edizione del Festival sanremese sono infatti attesi i Biffy Clyro, una rock band composta da tre ragazzi di origine scozzese, Simon Neil e James e Ben Johnston, che ha scalato le classifiche tedesche, inglesi, svizzere e irlandesi con l'ultimo album, intitolato "Ellipsis". I Biffy Clyro esistono in realtà dagli anni '90, ma solamente nel nuovo millennio hanno sfondato, riuscendo ad accaparrarsi un consistente numero di fans: a brevissimo approderanno anche con tre date in Italia (previste, appunto, il prossimo mese di febbraio), senza dimenticare la già annunciata presenza sulle scene di Sanremo 2017.

