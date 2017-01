SHERLOCK HOLMES / Il film con Robert Downey Jr. e Jude Law in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

SHERLOCK HOLMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Italia 1 è protagonista il film thriller Sherlock Holmes. Una pellicola che ha visto la luce nel 2009 grazie alla regia di Guy Ritchie e l’impegno economico delle case cinematografiche della Lin Pictures, Silver Pictures e Village Roadshow Pictures. Tra gli interpreti principali ci sono Robert Downey Jr. nella parte del famoso investigatore britannico, Jude Law che interpreta Watson, Rachel McAdams, Mark Strong e Eddie Marsan.

SHERLOCK HOLMES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – La trama inizia con un caso risolto dal famoso investigatore di sua Maestà, Sherlock Holmes. Un’opera investigativa che interrompe alcuni violenti omicidi posti in essere da un facoltoso nobile della zona, Lord Blackwood. Quest’ultimo infatti viene fermato un attimo prima di un nuovo "sacrificio umano". Un volta arrestato viene condannato all’impiccagione. Qualche mese dopo Holmes viene chiamato nella cella del carcerato: il nobile maledicendo l’intera umanità avverte il famoso detective che ritornerà dall’aldilà, qualora la giustizia si deciderà a fare il suo corso. Le minacce di Blackwood non riescono ad evitargli il cappio, il giorno dopo l’esecuzione la sua bara però viene ritrovata aperta, al suo interno il cadavere di un nano, tale Riordon, di Blackwood nessuna traccia. Holmes che è sicuro della morte del malvivente avendo lui stesso assistito all’impiccagione, per cui inizia le sue indagini dal laboratorio di Riordon. Durante la perquisizione nel luogo, Holmes che è accompagnato dal suo collega ed amico Watson si ritrova a dover combattere con degli sconosciuti. Quest’ultimi volevano bruciare il laboratorio del nano, e in parte vi riescono. Durante la lotta senza quartiere che ne deriva i due investigatori conoscono la prigione, essi infatti allo scopo di mettere in fuga i malviventi affondano una nave in un cantiere, e per questo sono denunciati dai proprietari. La cauzione di Watson viene pagata dalla fidanzata, Holmes viene liberato grazie ai soldi del padre di Blackwood, spaventato di quanto il figlio possa fare. L’anziano genitore viene però ucciso la notte stessa, non prima di aver fatto in tempo a consegnare all’investigatore un grosso volume di magia nera, dal quale il figlio aveva avuto ispirazione. Il film si estende nella sua trama fatta di sotterfugi e di inganni, fin quando l’investigatore non riesce a svelare il piano malvagio di Blackwood. Egli infatti vuole uccidere i parlamentari inglesi, e per farlo ha piazzato una rudimentale bomba chimica sotto la sede delle camere, per fortuna dell’Inghilterra i due investigatori intervengono in tempo , e sfruttando l’aiuto di una bella ragazza, Irene, precedentemente conosciuta "intimamente" da Holmes, riescono a scongiurare il malvagio piano.

