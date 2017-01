STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Storia di una ladra di libri, Sherlock Holmes, Match Point (mercoledì 25 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 25 GENNAIO 2017 - Siamo già arrivati alla fine di gennaio e più precisamente all'ultimo mercoledì del mese: cosa ci prospettano le reti Mediaset in questa prima serata del 25 gennaio del 2017? Si può senza dubbio e senza timore di essere smentiti che la parte del leone la fanno i film, che occupano buona parte del palinsesto delle principali reti del gruppo. Si comincia su Canale 5 e Italia Uno dove vedremo una prima visione e un film dedicato a Sherlock Holmes. Su Rete 4 c'è una sorta di stacco musicale, mentre su La 5 si torna al cinema con un film di un signore di nome Woody Allen. Si entra nel territorio della fiction andando su Mediaset Extra, dove vedremo Manuela Arcuri in una fiction ambientata a Napoli. Ancora film su Iris e Italia 2, le quali però scelgono generi differenti, in modo da dare alla platea televisiva una scelta decisamente ampia.

Infine c'è spazio anche per le serie televisive e lo si trova su Top Crime dove però soltanto coloro che apprezzano le serie legal potranno trovare soddisfazione. La nostra sintesi si chiude con Boing, dove invece c'è un cartone animato. Quale sarà il programma che riuscirà più di ogni altro a catturare l'attenzione? Risulta probabile che lo Sherlock Holmes di Guy Ritche riesca ad avere maggiore appeal sul pubblico rispetto a tutti gli altri programmi messi in campo da Mediaset in questa prima serata del 27 gennaio 2017.

Ora è il momento di guardare meglio cosa ci aspetta nella serata odierna sulle reti Mediaset. Si comincia su Canale 5, dove c'è un film uscito al cinema circa tre anni fa e rientrante nel filone di quelli dedicati alla tragedia dell'Olocausto. Il film in questione è Storia di una ladra di libri: va detto che la pellicola non ha avuto, al momento della sua uscita, un ottimo riscontro per quanto concerne critica e pubblico, ma si tratta comunque di un film che merita di essere preso in considerazione. La storia è quella di una ragazza che dopo essere stata abbandonata dalla madre per aver commesso un furto, viene adottata da una famiglia borghese: siamo nella Germania del 1940 e la ragazza ad un certo punto conosce un ragazzo ebreo, che sarà fondamentale per la sua crescita e maturazione.

Ma la Storia si prepara a dividere per sempre le loro strade e a segnare la vita di entrambi. Italia Uno in questa serata sceglie un film decisamente di tenore diverso e che sarà apprezzato da chi ama i classici del giallo rielaborati pensando ai tempi moderni. Il riferimento è allo Sherlock Holmes di Guy Ritchie, che viene trasmesso da Italia Uno in questa serata di gennaio. Il caso che vede coinvolto il famoso detective, in questo frangente interpretato da Robert Downey Jr, è quello di un uomo da lui arrestato e fatto condannare a morte, che però sembra tornare dall'oltretomba con l'obiettivo di commettere nuovi efferati omicidi. Giancarlo Bigazzi è in un certo senso il grande protagonista della serata di Rete 4 e lo è insieme alla musica, considerando che il canale manda in onda la replica di una serata che è stata a lui dedicata in toto e condotta da Carlo Signorini e Marcella Bella. Sono stati tanti gli artisti che potremo rivedere stasera che hanno cantato live nella serata che viene ritrasmessa e che gli hanno così voluto rendere omaggio. Senza dubbio si tratta di un modo originale di trascorrere la serata. Serata di grande cinema per quanto riguarda La 5, che ci porta a vedere uno dei film di Woody Allen degli anni duemila di maggior impatto e successo tra critica e pubblico. Stiamo parlando di Match Point, pellicola che ha segnato l'esplosione di Scarlett Johansson come musa del regista americano. La storia è quella di un insegnante di tennis sposato con una donna dell'alta borghesia e che un giorno incontra una sua vecchia fiamma. Nonostante l'antica passione torni a galla non è disposto a gettare alle ortiche la sua vita agiata. Si cambia genere e location andando su Mediaset Extra, dove vedremo una fiction con Manuela Arcuri che si svolge a Napoli. Il riferimento è a Pupetta-ll coraggio della passione. Ma questa immersione nel genere della fiction dura lo spazio di un canale, perchè su Iris torna il cinema e lo fa con Ben Affleck, protagonista dell'Ipotesi di Reato. Il film, che conta anche sulla presenza di Ben Affleck, racconta la storia di un avvocato e di un ex alcolista, le cui vite si incrociano per puro caso in una giornata in cui entrambi devono, per motivi diversi, recarsi in tribunale. Italia 2 è invece territorio di Steven Seagal in questa serata: vedremo Belly of the Beast, film dove l'attore americano interpreta il ruolo di un ex agente della CIA che a suon di arti marziali libererà la figlia e una sua amica, figlia di un importante politico americano, rapite da un gruppo di terroristi. Si capisce che si tratta di un film su misura per chi vuole una serata senza pensieri. Chi invece vuole una serie televisiva può essere contento, perchè la potrà trovare, come spesso accade, grazie a Top Crime: va ovviamente ricordato che il canale si concentra sul genere crime e stasera non farà eccezione. Infatti vedremo Law And Order-Unità Speciale, serie televisiva che tutti conoscono e simbolo del "legal" in TV. Infine dobbiamo dire di Boing: qui vedremo un cartone animato: il divertimento e il rilassamento con Dr Slump sono come sempre una certezza di tipo quasi "matematico".