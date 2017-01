STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Quel mostro di suocera, Chi l'ha Visto?, Crush (mercoledì 25 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 25 GENNAIO 2017 - Gennaio è ormai a pochi passi dal salutarci e il congedo, per quanto riguarda le reti Rai in questa prima serata, risulta decisamente interessante, vista l'offerta decisamente varia che la televisione pubblica ci mette a disposizione, quasi a conferma di come la TV generalista stia cercando di colmare la distanza con quella satellitare. Si comincia su Rai Uno, dove vi è una classica del calcio italiano con vista sulle semifinali di Coppa Italia e si prosegue su Rai Due, dove vi è una simpatica commedia generazionale con Jennifer Lopez e Jane Fonda. Dopo lo sport e il cinema di intrattenimento è l'ora dell'inchiesta e la Rai ci ricorda cosa voglia dire fare servizio pubblico dando spazio a Chi l'ha Visto?, cosa che ovviamente accade su Rai Tre.

Si torna a respirare l'aria delle sale cinematografiche su Rai 4, mentre su Rai 5 è ancora tempo di documentari, stavolta dedicati alla musica e alla sua storia. Infine va detto di Rai Movie e Rai Premium, con la prima che ci offre un film interessante sui risvolti torbidi della politica e il secondo la replica di una fiction temporalmente abbastanza recente. A vincere la partita degli ascolti dovrebbe essere proprio una partita, ovvero quella di calcio tra Juventus e Milan, di cui parleremo tra poco.

La stagione calcistica italiana è ormai entrata nel vivo e la prova ne è anche il quarto di Coppa Italia che verrà trasmesso stasera da Rai Uno. La partita è una grande classica del calcio italiano: parliamo infatti di un match tra Juventus e Milan, che già si sono affrontate nella finale di Supercoppa Italiana, finita con una vittoria del Milan ai calci di rigore. Il match non è mai preso sottogamba da nessuna delle due compagini e sicuramente, anche se la Coppa Italia non è l'obiettivo primario delle due formazioni, vedremo in campo, da parte di entrambi, l'undici migliore possibile. Ovviamente la Juventus parte con i favori del pronostico e non solo perchè tecnicamente più forte, ma anche perchè Allegri vorrà assolutamente vendicare la sconfitta subita in Qatar, che ancora brucia dalle parti di Vinovo. Se il calcio non è nelle vostre corde o semplicemente, pur essendo tifosi, stasera volete qualcosa di diverso, ecco che allora potreste capire cosa significhi dover passare dei giorni con Quel mostro di suocera.

Il gioco di parole ci consente di introdurre il film che segna la prima serata di Rai Due. La pellicola è generazionale sia nella trama, sia ovviamente nel cast, visto che vi lavorano Jennifer Lopez e Jane Fonda. Volendo descrivere sinteticamente la storia si può dire che sia quella di una ragazza che è in procinto di sposarsi e che rischia di cambiare idea dopo il primo, assai negativo impatto, con quella che dovrebbe diventare la sua futura suocera, la quale non accetta che il figlio si stia per sposare. Calcio, cinema e inchiesta giornalistica: questo è il menù delle prime tre reti Rai. E se delle prime due abbiamo ovviamente già lungamente parlato, ora è il momento di dedicare attenzione a Rai Tre, la quale ci ricorda cosa sia l'inchiesta con uno dei programmi classificabili sotto la dicitura "punte di diamante" della televisione pubblica.

Stiamo parlando di Chi l'ha Visto?, il quale è senza dubbio uno di quei programmi che non necessita di troppe parole per essere presentato e descritto, essendo ormai parte integrante di quella che è la storia della televisione nostrana. Su Rai 4 si ritorna a parlare di cinema, ma lo si fa con una pellicola poco nota in Italia e che non è passata per i circuiti cinematografici. Insomma, si è di fronte ad un film che può andare bene a tutti coloro che vogliono qualcosa di decisamente poco impegnativo in questa serata di fine gennaio. Il film che vedremo è Crush, storia di un ragazzo idolo della scuola che frequenta e che ad un certo punto si ritrova, dall'oggi al domani, con una ammiratrice segreta. La cosa all'inizio lo stuzzica parecchio, ma nel giro di poco tempo si renderà conto di essere caduto in un incubo che appare senza via d'uscita, perchè quella che sembra essere una ammiratrice segreta in realtà si trasforma in uno stalker che mette a repentaglio la sua vita. Su Rai 5 è invece ancora ora di documentari e stavolta ve ne è uno incentrato sul mondo della musica.

Quello che potremo vedere è Soundbreaking, lunghissimo documentario diviso in diverse puntate e attraverso cui allo spettatore viene dato modo di ripercorrere quella che è la storia della musica, con una particolare attenzione all'incidenza dell'elettronica nella sua evoluzione. Su Rai Movie c'è invece una interessante storia thriller dal titolo L'uomo nell'ombra. Cosa succederebbe se il Primo Ministro inglese perdesse il suo ghost-writer di fiducia e si trovasse costretto ad assumerne un altro e quest'ultimo venisse a conoscenza di uno scottante segreto? Questa è la trama di partenza del film che Rai Movie ci propone stasera e senza dubbio si tratta di uno spunto decisamente originale. Prima di salutarci dobbiamo dire di Rai Premium, che farà contenti quanti hanno apprezzato la versione "giovane" di Montalbano. Avrete già compreso che quello che ci aspetta è Il Giovane Montalbano, di cui vedremo ovviamente, considerando il canale di cui si parla, episodi in replica. Si tratta sicuramente di una buona occasione per chi vuole rivedersi degli episodi de Il Giovane Montalbano e per chi non si è mai avvicinato prima a questa fiction o, addirittura, in generale al personaggio uscito dalla "penna" di Andra Camilleri.