STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance, Dance, Dance, Law And Order, The Affair - Una relazione pericolosa (mercoledì 25 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 25 GENNAIO 2017 - Il prossimo mercoledì sarà il primo del mese di febbraio e questo fa capire come quello di oggi, 25 gennaio 2017, sia l'ultimo del mese di gennaio. Tuttavia per Sky questo non significa per niente al mondo rinunciare ad offrire una programmazione di alto livello e varia, in modo tale da accontentare la platea, sempre più vasta, dei propri telespettatori. Cosa vedremo stasera sulle reti Sky che siamo soliti prendere in considerazione? Si comincia con Fox, dove vedremo Dance, Dance, Dance, uno dei reality più interessanti di questa stagione, tanto da andare in onda, in contemporanea, su Fox Life. Fox Crime e Sky Atlantic invece ci portano nel mondo delle serie televisive e lo fanno scegliendo prodotti tra loro assai differenti. Sky Uno ci riporta invece nell'alveo, per così dire, dei reality, ma stavolta i protagonisti saranno i bambini.

C'è molto da dire anche sul cinema. Su Cinema 1 c'è un film con Christian De Sica, ma decisamente diverso da quelli a cui siamo abituati quando si parla dell'attore figlio di Ugo Tognazzi. Su Famly vi è invece una pellicola incentrata su un fatto legato all'Olocausto, mentre su Family si tira un po'il fiato con un film che ha Eddie Murphhy come protagonista principale. Infine i thriller sono protagonisti su Passion e su Max. Prima di approfondire meglio i programmi che ci attendono, va detto che sarà probabilmente Dance, Dance, Dance quello che otterrà il miglior riscontro in termini di pubblico.

Detto sinteticamente dell'offerta dei canali Sky che abbiamo citato, cominciamo ad approfondire le scelte di ognuno. Su Fox c'è Dance, Dance, Dance, programma a metà tra il reality e il talent iniziato a dicembre e che sta ottenendo ottimi riscontri non soltanto in fatto di pubblico, ma anche in fatto di critica. Il programma poggia sulla presenza di personaggi famosi provenienti dai settori più diversi e sulle prove sempre diverse, di gruppo o singole, a cui i concorrenti devono sottoporsi. Il divertimento è decisamente assicurato. Chi ama le serie televisive, in questa serata non ha un'ampia scelta, la quale è comunque di grande qualità. Si comincia infatti su Fox Crime, dove vedremo Law And Order, una di quelle serie che hanno segnato 20 anni della televisione non solo americana, ma internazionale. Ovviamente si deve amare particolarmente il genere legal, ma questa serie è ottima anche da vedere limitandosi ad una singola puntata, essendo praticamente ogni episodio dedicato ad un singolo caso. Il crime è il genere che sceglie anche Sky Atlantic, ma nel caso del canale c'è spazio per The Affair-Una relazione pericolosa. Questa serie piace molto a chi apprezza i crime di natura psicologico-introspettiva e senza dubbio si è di fronte ad uno dei cult d questi ultimi anni: e a renderlo tale non è solo la storia, quella di una relazione clandestina che viene allo scoperto a causa di un delitto, ma il modo stesso in cui tutta la vicenda viene narrata. Fox Life stasera non ci propone serie televisive, preferendo accodarsi, se così possiamo dire, a Fox: sul canale infatti vedremo Dance, Dance, Dance, che qui andrà in onda con 10 minuti di differenza rispetto a Fox per quel che concerne l'inizio della trasmissione, quindi in leggerissima differita. Potrebbe sembrare una scelta illogica, ma Sky premia in questo modo le trasmissioni su cui punta molto o che hanno un grande seguito. Il talent è la tipologia di programma protagonista anche su Sky Uno: qui vedremo Superkids, programma che ha i bambini come protagonisti indiscussi e le loro abilità. Passando al cinema dobbiamo cominciare da Cinema 1 e dal cinema italiano, visto e considerato che sul canale vedremo Fraulein-Una fiaba di inverno. Questo film ha Christian De Sica tra i protagonisti e si segnala come uno dei film più particolari dell'attore: la storia è quella di una donna di mezza età che non si è mai sposata e la cui vita viene sconvolta dall'arrivo di un signore di mezza età nel paese in cui vive.

Su Hits c'è uno degli ultimi film aventi la tragedia dell'Olocausto come tema portante: ci stiamo riferendo a La chiave di Sara, pellicola che racconta la lotta di una giornalista francese per scoprire la verità su uno degli eventi più oscuri avvenuti in Francia durante l'occupazione nazista. Su Family è invece il momento di una commedia del 2009 con Eddie Murphy: la storia è quella di un uomo di successo che si ritrova a dover seguire la figlia avuta da una precedente relazione e tutto questo avviene proprio quando è in lotta per una promozione al lavoro. Il titolo di questa simpatica pellicola è Immagina Che. Un film romantico avente al centro i social network è quel che ci aspetta su Passion: il film che vedremo è Una rete di bugie: la storia è quella di un ragazzo con la passione per la scrittura, che pur di conquistare una ragazza conosciuta sui social, omette diversi dettagli relativi a quella che è la sua vita privata e la sua personalità. La ragazza finisce ovviamente per innamorarsene e per il giovane arriverà un momento difficile: quello in cui dovrà scegliere se continuare a mentire o se farsi conoscere per quello che è realmente. Infine, su Max ci aspetta un film drammatico con Tom Hardy e Gary Oldman, ovvero Lawless: la storia è ambientata nell'America del proibizionismo e ha per protagonisti tre giovani fratelli dediti al contrabbando di alcolici, i quali cominciano una guerra contro i gangster della città in cui sono nati e cresciuti.