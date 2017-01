STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI/ Il film con Sophie Nelisse e Geoffrey Rush in onda su Canale 5

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Tra poche ore nella prime time di Canale Cinque ci sarà la messa in onda del film drammatico Storia di una ladra di libri (The Book Thief). Una pellicola del 2013 della durata di 131 minuti e la regia di Brian Percival. Il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo divenuto best seller e scritto da Markus Zusak per una produzione frutto della collaborazione tra la 20th Century Fox e la Studio Babelsberg. Nel cast figurano Sophie Nelisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Ben Schnetzer e Joachim Paul Assbock. Andiamo a vedere la trama.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il film è ambientato in Germania nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Una bambina di nome Liesel (Sophie Nélisse), di nove anni, è in viaggio insieme a suo fratello Werner e sua madre. Purtroppo nel bel mezzo del viaggio Werner muore. Liesel quindi per la prima volta nella sua vita deve interfacciarsi con la morte: il fratellino poi viene seppellito in un cimitero lì vicino con la bambina che per puro caso viene in possesso di un libricino tenuto tra le mani di coloro che avevano seppellito il fratello. Poiché sua madre è incapace di occuparsi di lei, Liesel viene affidata ad una nuova famiglia. Si tratta dei coniugi Hubermann, il signor Hans (Geoffrey Rush), uomo buono che lavora come imbianchino e la signora Rosa (Emily Watson) che invece ha un carattere severo e rigido. Liesel inizia a frequentare la scuola, ma poiché ancora non sa ne scrivere ne leggere viene presa di mira dai suoi compagni, solo con Rudy (Nico Liersch), che è anche suo vicino di casa, la bambina fa amicizia. Tuttavia Liesel sa farsi valere e dopo aver fatto a botte con un compagno ed avuta la meglio, si guadagna la stima di tutti i suoi compagni e quando torna a casa Hans le insegna a leggere proprio sul manuale del becchino che la bambina aveva trovato al funerale di suo fratello. Da questo momento in poi nel cuore e nella mente di Liesel si sviluppa una passione irrefrenabile per la lettura, così la bambina inizia a leggere tutti i libri che le capitano a tiro. Liesel però si ritrova a dover essere testimone diretta del nazismo e delle sue rigide regole e soltanto grazie alla lettura che la bambina riesce a trovare una sorta di conforto di fronte a tutte le atrocità che è costretta a vedere. Inoltre Liesel stringe una forte amicizia con un ragazzo di nome Max (Ben Schnetzer), un ebreo che i suoi genitori adottivi nascondono in cantina e che come lei nutre la stessa passione per i libri.

