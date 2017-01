STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Michelle Hunziker al timone del Tg satirico: quali servizi ci saranno oggi, 25 gennaio? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 25 gennaio 2017) - Torna anche oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, il consueto appuntamento su Canale 5 con il Tg satirico Striscia la notizia: prima di scoprire i nuovi servizi, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Il programma si apre con Greggio che fa gli auguri alla co conduttrice Hunziker che compie gli anni, applauso dello studio e mazzo di rose regalato alla svizzera, a cui tra l’altro vengono "inviati" gli auguri dei telespettatori. Vespone in azione per le strade di Roma, con l’inviato che non si esime dal fermare molti politici per porre loro delle domande imbarazzanti. Fermati questa volta Colaninno del PD, De Girolamo di Forza Italia, Morano del PD e Di Battista del M5S. Pasticcino dal web si focalizza su un filmato che fa conoscere al telespettatore una macchina, il cui baule si apre con un "telecomando…umano". La Petyx questa volta porta lo spettatore a Palermo a parlare di "mobilità urbana". L’inviata analizza la situazione e scopre che la maggior parte di linee sono interessate da malfunzionamenti. L’inviata chiude il servizio confermando la situazione catastrofica, situazione che di fatto porta la città nelle basse classifiche dei centri più fruibili grazie ai mezzi pubblici. Si arriva al comune di Sestino per analizzare una "querelle" che interessa due coniugi, quest’ultimi avevano comprato i loculi cimiteriali nel 1974, ma adesso la signora, unica rimasta in vita, si vede richiedere dal comune il "riacquisto" dell’intero loculo. Gli inviati, Chiara Squaglia e Moreno Morelli intervistano il sindaco del comune aretino, che promette di interessarsi in "tempi brevi" della questione. A Palamonte (SA) Luca Abete documenta come ancora ci siano famiglie che vivono in "baracche" risalenti al post terremoto dell’Irpinia. L'inviato intervista le famiglie e illustra la loro situazione. Eugenio invece parla di "secondary ticketing" un fenomeno che continua a interessare gli appassionati dei concerti. Viene cosi simulato un eventuale acquisto di un biglietto di Vasco Rossi, artista che aveva dichiarato guerra al "secondary ticketing". Le risultanze non sono soddisfacenti, visto che i biglietti del concerto del primo luglio si trovano solamente a prezzi più esosi. Valerio Staffelli si interessa invece dei parrucchieri milanesi e scopre che nel migliore dei casi i professionisti rilasciano la metà delle ricevute. Odissea sanitaria dalla Calabria evidenziatainvece da Pinuccio, l’inviato si reca all’ospedale di Catanzaro, dove per effettuare un prelievo bisogna effettuare una fila fin dalle 5 del mattino. Nell’ospedale non funzionando il sistema di prenotazione, l’utente deve effettuare la fila per prendere il "numero", quella per "pagare il ticket" e infine quella per "effettuare il prelievo". L’inviato intervista il direttore sanitario che fornisce delle indicazioni importanti. La rubrica i "Nuovi Mostri" vede le immagini più brutte passate in televisione nell’ultima settimana, podio questa settimana vinto al terzo posto da una "grande litigata" a Forum, al secondo posto nuova vittoria di Sgarbi che difendendo Trump litiga con conduttore della trasmissione Matrix Porro, vittoria questa settimana per l’eredità condotta da Fabio Frizzi.

