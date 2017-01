Stefano De Martino / Al processo con Belen Rodriguez occhi gonfi e rossi (ultime notizie oggi 25 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, OCCHI GONFI E ROSSI NEL GIORNI DEL PROCESSO CON BELEN RODRIGUEZ (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Il 24 gennaio è stata una data molto attesa da Stefano De Martino e dai suoi fa, dato che c'è stata l'udienza di separazione da Belen Rodriguez. Proprio in questo giorno il ballerino è apparso con gli occhi gonfi e rossi, ma non per la tristezza di aver perso per sempre Belen, ma perché ha preso un pugno sul naso durante un incontro di boxe! Stefano De Martino ha pubblicato un video del suo viso su Instagram Stories, dicendo però ai suoi fan che stava bene - anche se appariva con il volto gonfio! Oltre alla danza Stefano si è dato anche al pugilato ma forse, visto com'è andato il suo primo incontro, non è proprio lo sport che fa per lui. Meglio che continui a danzare nella scuola di Maria De Filippi? Forse sì, per il suo bene ma anche per quello dei suoi fan, che non vogliono vederlo ancora una volta con il volto tumefatto dai pugni dell'avversario! Che Stefano si sia voluto sfogare prima di questa giornata così impegnativa per lui?

STEFANO DE MARTINO, SILENZIO DOPO L'UDIENZA DI SEPARAZIONE DA BELEN (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Non ha proferito parola Stefano De Martino dopo la prima udienza per la separazione da Belen Rodriguez: secondo quanto riportato da Fanpage, moltissimi giornalisti hanno fatto richiesta per entrare e seguire il processo, anche se non si sa se il giudice abbia accordato loro questa possibilità. Interesse primario sia di Belen Rodriguez sia di Stefano De Martino, è infatti di tenere il figlio Santiago più protetto possibile da questa vicenda: sembra comunque che nessuno dei due si sia presentato alla prima udienza, che doveva definire questioni essenzialmente di interesse economico tra gli ex coniugi. Stefano De Martino non ha voluto assolutamente dire nulla riguardo al processo, e non ha rilasciato nessuna dichiarazione né formale alla stampa né informale ai suoi fan tramite i messaggi o le chat social. Stefano De Martino sta cercando di ignorare pubblicamente la faccenda, forse anche nella speranza che prima o poi i giornali lo lascino in pace riguardo la sua storia con l'ex moglie.

