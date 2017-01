THE AFFAIR 3 / Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: Helen confessa l'omicidio alla madre, ma...

THE AFFAIR 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di The Affair 3, campione di ascolti negli USA. La puntata andrà in onda in prima Tv assoluta e sarà la nona, dal titolo "Alter ego". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: inizia il processo a favore di Alison (Ruth Wilson) per l'affidamento della bambina e l'accusa decide di chiamare Luisa (Catalina Sandino Moreno) come testimone. La donna afferma che il rapporto fra Joannie ed Alison sia migliorata e nonostante vada contro il suo interesse, riferisce di approvare la custodia congiunta. Sia Alison che Cole (Joshua Jackson) rimangono colpiti della sua iniziativa, soprattutto perché non potevano immaginare un cambiamento di questo tipo. La custodia congiunta viene quindi accordata, grazie anche al parere favorevole di Cole. Alison nota anche che all'interno della coppia ci sono delle tensioni e più tardi decide di raggiungere Cole alla casa che sta costruendo. Scopre che l'ex marito è indispettito nei suoi confronti, più che altro perché ha visto Noah (Dominic West) per il divorzio, quando gli aveva detto di non averlo visto. Più tardi, ritorna nel centro di riabilitazione in cui è stata in cura perché la Parry (Jo Yang) ha richiesto il suo aiuto per una ragazza che sta vivendo la sua stessa sofferenza, dopo aver perso la figlia. Jessa (Deborah Ayorinde) le rivela di volersi uccidere per porre fine alla propria sofferenza, ma Alison sa che in realtà vuole continuare a vivere. Al ritorno in città, Alison annuncia a Cole di voler iniziare a lavorare come counselor, dato che chi ha provato quel tipo di dolore potrebbe aiutare le altre persone in modo più efficace. L'ex marito le fa notare tuttavia che sono trascorse solo 24 ore dal verdetto positivo sulla custodia e la definisce inaffidabile, egoista e superficiale. In un secondo momento, Alison incontra Helen (Maura Tierney) in un locale e scopre che Noah si trova a casa sua. L'ex rivale le confessa di non reputarla responsabile per ciò che è successo, ma non vuole sentire ciò che ha da dirle sulla morte di Scotty (Colin Donnell). Ore dopo, la Polizia avvisa Alison che l'alibi di Cole si è rivelato falso e che si trovava a breve distanza dal luogo in cui Noah è stato accoltellato. La giornata per Cole inizia con delle tensioni per la casa che costruendo, a causa dei lavori che sono stati bloccati. Più tardi, rivela ad Oscar (Darren Goldstein) di essere andato di nuovo a letto con Alison, mentre l'ex rivale gli fa notare come essere innamorati voglia dire anche accettare di compiere dei gesti che prima avrebbero incontrato la loro indifferenza. Quando incontra Alison al cantiere, cerca di allontanarla nonostante il gesto della donna di portargli dei donuts. La avvisa anche che la famiglia potrebbe arrivare da un momento all'altro e di non volere che la vedano. L'ex moglie invece gli rivela di aver trovato lavoro come counselor e Cole le contesta la decisione, puntando tutto sulla sua inaffidabilità ed egoismo. Torna poi a casa elettrizzato e rivela a Luisa di voler creare una famiglia tutta loro, ma vengono interrotti dall'arrivo della Polizia. Gli agenti gli contestano di aver fornito un falso alibi, facendogli notare che le videocamere lo hanno ripreso in una zona molto vicina al luogo in cui Noah è stato aggredito. Cole tuttavia non cambia versione, si rifiuta di dire dove si trovasse anche a discapito della richiesta di Luisa di dire la verità. Non appena uno dei due agenti fa un'insinuazione grave sulla sua vita, Cole lo colpisce in pieno volto e viene sbattuto in cella. Alison lo raggiunge più tardi per parlargli, perché non comprende per quale motivo si sia cacciato in quel guaio. A quel punto, l'ex marito le rivela che la sera dell'aggressione a Noah ha incontrato in realtà la dottoressa Parry per avere un parere sulle sue condizioni mentali. Cole quindi non può dire nulla di quanto è successo per evitare di dover ammettere pubblicamente anche di essere ancora innamorato di lei. Anche Alison gli rivela di amarlo ancora, così come è sempre stato e gli suggerisce di non fingere più di amarlo. Una volta tornato a casa, Cole ribadisce invece a Luisa di amarla tantisssimo e di voler creare una famiglia con lei.

THE AFFAIR 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GANNAIO 2017, EPISODIO 9 "ALTER EGO" - Nell'episodio di The Affair 3 di questa sera, riprendermo il punto di vista di Noah e Helen. Quest'ultima sembra aver ottenuto ciò che vuole di più da tantissimo tempo, riprendersi Noah. Durante l'incontro con Alison, abbiamo assistito ad un suo forte cambiamento, evidente soprattutto nell'abbandono dell'odio provato nei confronti della sua rivale. Per un breve periodo di tempo, lo scrittore e l'ex moglie si troveranno quindi lontani. La presenza di Helen nella cittadina sul mare, dove si trova la casa dei genitori, non può che preannunciarci l'arrivo di uno dei famosi scontri fra Helen e la madre. Dopo aver trattenuto per molti anni la verità su quanto è successo a Scotty, la donna è finalmente pronta per liberarsi di un peso così enorme. Il suo errore sarà forse parlarne proprio con la madre, notoriamente algida e all'antica. Le verrà imposto infatti di non proseguire oltre con quella confessione, forse perché per la madre di Helen sarà uno dei suoi tanti tentativi di proteggere l'ex marito. Noah invece deciderà di fare visita a Gunther, minacciandolo di fargli del male se solo oserà avvicinarsi di nuovo a lui. Siamo alla resa dei conti oppure si sta preparando il terreno perché lo scrittore scopra la verità riguardo alla guardia carceraria ed alle sue allucinazioni?

