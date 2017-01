TRANSPARENT 3 / Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: il passato al maschile di Maura

TRANSPARENT 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Transparent 3, in prima Tv assoluta. Saranno la settima e l'ottava, dal titolo "Vite che cambiano" e "Se fossi una campana". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Maura (Jeffrey Tambor) trova Josh (Jay Duplass) abbastanza sconvolto e scopre che Rita (Brett Paesel) è inciampata in un centro commerciale, morendo sul colpo. La sorella gli ha chiesto inoltre di parlare dell'evento a Colton (Alex MacNicoll), portandogli anche parte delle sue ceneri. Josh chiede inoltre a Maura se sapeva della loro relazione prima della gravidanza. Intanto, Sarah (Amy Landecker) organizza il suo spazio spiriturale, aprendolo alle altre persone. La famiglia ovviamente le dà il proprio supporto e Josh trova anche un forte conforto in Raquel (Kathryn Hahn). Intanto, Leslie (Cherry Jones) entra in forte contrasto con alcuni degli organizzatori per via delle sue idee politiche sullo Stato d'Israele, nonostante Ali (Gaby Hoffmann) cerca di impedirle di sollevare troppe polemiche. Josh invece chiede all'ex fidanzata di accompagnarlo a consegnare le ceneri a Colton, ma il rabbino è vincolata all'evento regligioso. Quando Maura si offre di recitare un passo a favore di Rita, Raquel inizia a piangere e viene consolata da Duvid (Kobi Libii), particolare che non passa inosservato a Josh. Mentre si trova all'esterno, Leslie sta ancora discutendo con Ali sulle idee sioniste delle persone con cui ha litigato e cade all'interno di una buca. Shelly (Judith Light) invece convince Sarah a lasciarle fare il provino per lo spettacolo che sta organizzando. Una volta a casa, Leslie è su di giri e rivela ad Ali di vederla nella sua completezza. Afferma anche che è stato solo per merito suo che è riuscita ad uscire dal suo guscio e che ora può finalmente affermare di essere del tutto innamorata di lei. Mentre Josh intraprende il viaggio per recuperae le ceneri con Shea (Trace Lysette), Shelly contesta a Buzz (Richard Masur) di aver esagerato con i suoi acquisti di elettronica, fatti con la sua carta di credito. Il compagno tuttavia le rivela di aver organizzato tutto perché l'intera famiglia possa andare in crociera. Mentre si trovano in un bar, Josh decide di condividere una sua canzone con i presenti, dedicandola indirettamente a Shea. Intanto, Ali raggiunge il centro commerciale in cui è morta Rita e raggiunge il piano da cui si è lanciata, cercando di capire quale stato d'animo vivesse in quel momento. Sarah invece fa visita alla madre e nota che la casa è piena di attrezzature costose. Quando scopre che l'ha pagata di tasca sua, ma che l'iniziativa è di Buzz, chiede a Shelly se stia mantenendo il nuovo compagno. La madre tuttavia crede che sia ben poca cosa in confronto alla felicità che sta provando grazie alla sua nuova relazione. Lungo la strada, Shea condivide il proprio passato amoroso con Josh, parlando anche della sua transizione e sull'atteggiamento degli uomini nei suoi confronti. Alcune sue amiche le hanno inoltre sconsigliato di fare l'operazione, dato che molti uomini sono disposti a pagare le operatrici del sesso che non hanno subito l'intervento di ricostruzione. Nel frattempo, Ali ritorna dalla dentista per via di un dolore ad un dente e le chiede di somministrarle meno gas rispetto alla volta precedente, per evitare di vivere di nuovo delle visioni mistiche. Nonostante questo, Ali ritorna nel finto show a premi, ma questa volta riceve un'illuminazione sulla propria vita. Capisce di aver visto Dio, ma che in realtà è una donna e che le ha detto che presto la sua famiglia starà bene. Mentre fanno un giro in città, Josh e Shea finiscono per cedere alla passione, ma quando le cose iniziano a farsi più serie, la donna intuisce che è arrivato il momento di parlare di un aspetto importante della sua vita. Shea gli rivela infatti di essere sieropositiva e lo rassicura sul fatto che la carica virale sia molto bassa, ma Josh rimane fortemente turbato. La situazione degenera in modo irreparabile a causa della sfrontatezza di Josh e Shea decide di ritornare in città con l'aereo.

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "VITE CHE CAMBIANO" - Nella prossima puntata di Transparent 3 ritorneremo a parlare di Josh e del difficile compito che lo attende. Ormai rimasto solo senza Shea, dovrà infatti affrontare Colton da solo ed annunciargli che Rita si è suicidata. Che tipo di reazione avrà il ragazzo di fronte ad una notizia così nefasta? Nel frattempo, la collaborazione fra Sarah e Raquel continua con qualche tentennamento, fino a sfociare in un ennesimo evento problematico. Sarah infatti metterà a dura prova il suo rapporto con il rabbino, rischiando di mandare all'aria il comune progetto dell'Hineni Seder. Non dimentichiamoci tuttavia che in ballo abbiamo ancora la transizione di Maura e l'ostilità incontrata nella compagna. In seguito ad una discussione piuttosto dura con Bryna, Maura dovrà affrontare alcune questioni di vitale importanza con Vicki. Per la protagonista si prepara una nuova parentesi di solitudine?

TRANSPARENT 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "SE FOSSI UNA CAMPANA" - Nel secondo episodio di Transparent 3 che vedremo stasera, ritorneremo ad occuparci della linea temporale del passato. Questa volta non si tratta tuttavia della generazione precedente dei Pfefferman, ma un passato più recente. Ci sposteremo infatti nel 1958, dove un Mort 12enne ha appena provocato un forte scontro fra la madre Rose ed i nonni, Yetta e Haim. Dalla parte opposta della città, la 12enne Shelly decide di non andare più a scuola e smette anche di mangiare, non dando una spiegazione plausibile a nessuno. Con un piccolo salto in avanti, al 1966, ritroveremo Shelly appena ventunenne ed alle prese con una relazione segreta con Mort.

