The Colony / Il film con Kevin Zegers e Laurence Fishburne in onda su Cielo. La trama e il cast (Oggi, 25 gennaio)

THE COLONY, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Nella prima serata di Cielo va in onda il film di genere catastrofico – fantascienza The Colony. Si tratta di una pellicola canadese diretta nel 2013 dal regista Jeff Renfroe con soggetto e sceneggiatura che sono stati scritti da Patrick Tarr. La durata del film è pari a circa 93 minuti e nel cast sono presenti tra gli altri Kevin Zegers, Laurence Fishburne, Bill Paxton, Charlotte Sullivan e Atticus Dean Mitchell.

THE COLONY, IL FILM IN ONDA SU CIELO: LA TRAMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) – Siamo nell’anno 2045 in un mondo che sta facendo i conti con degli incredibili cambiamenti meteorologici che mettono a serio rischio l’ecosistema e la stessa sopravvivenza della razza umana. In effetti i Governi di tutto il Mondo hanno deciso di costruire delle cosiddette torri meteorologiche allo scopo di cercare di tenere sotto controllo il clima per evitare possibili catastrofi dovute da tantissimi anni di inquinamento e cattiva gestione della natura. Nonostante queste torri, un giorno incomincia a fioccare in maniera consistente in tutto il mondo con conseguente abbattimento della temperatura del globo. In pochi giorni le temperature si mantengono costantemente sotto lo zero, rendendo praticamente impossibile la vita. I governi così si organizzano costruendo dei bunker all’interno dei quali alcune comunità sopravvissute all’incredibile shock termico, riescono a portare avanti un’esistenza dignitosa. In uno di questi bunker chiamato con il nome in codice di Colonia 7, vivono due ex soldati di nome Briggs (Laurence Fishburne) e Mason (Bill Paxton). I due soldati sono riusciti a dare delle regole alla colonia in maniera tale che si possa continuare a vivere nella speranza che il clima terrestre possa tornare ad essere quello di un tempo, maggiormente consono per quelle che sono le caratteristiche dell’uomo. Briggs è una persona molto ligia alle regole mentre Mason bada principalmente agli aspetti pratici preferendo fare tutto quello che è nelle sue capacità per assicurare l’esistenza. Briggs alcuni anni prima ha salvato dal ghiaccio un bambino di nome Sam che ora è diventato un uomo nonché il tecnico in grado di gestire la torre. I due assieme al giovane Graydon si troveranno nel bel mezzo di un paio di disperate missioni di soccorso e soprattutto saranno alla costante ricerca di una torre funzionante che segnali la presenza di una zona della Terra dove poter vivere come un tempo.

