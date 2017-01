UN PESCE DI NOME WANDA/ Su Rai 2 il film con John Cleese e Jamie Lee Curtis

Il film è in onda su Rai 2 in seconda serata

UN PESCE DI NOME WANDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 GENNAIO 2017: IL CAST - Un pesce di nome Wanda è il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola da ascrivere alle commedie brillanti a sfondo erotico, prodotto nel 1988 negli Stati Uniti D’America che ha visto la direzione di Charles Crichton. Il film vede nel ruolo di protagonisti principali John Cleese e Jamie Lee Curtis rispettivamente nella parte di Archie Leach e Wanda, ottima anche l’interpretazione di Kevin Kline che interpretando Otto West conquisterà ambiti riconoscimenti. Il film è già stato più volte programmato all’interno dei palinsesti televisivi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo per merito della sua innegabile brillantezza. Ma ecco nel dettaglio la trama.

UN PESCE DI NOME WANDA, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 25 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La pellicola si incentra su una sgangherata banda di ladri che vede al suo interno due amanti nascosti, (Wanda e Otto) un balbuziente cronico, (Ken) e un benestante con influssi inglesi (George). I quattro dopo aver compiuto un colpo a danno di una grande gioielleria londinese tramano uno contro l’altro, cercando di arraffare i diamanti oggetto del furto, senza spartirli con i complici. La storia si ingarbuglia quando i due amanti, per mettere le mani sull’intero bottino, fanno arrestare George, egli però subodorando il tradimento aveva preventivamente nascosto i gioielli in un luogo segreto. Nella trama entra in gioco l’avvocato difensore di George, il quale viene sedotto da Wanda, con la donna che spera che il professionista possa rivelare il nascondiglio dei gioielli. Nel frattempo George "ordina" a Ken l’eliminazione di un arzilla vecchietta, il capo vuole infatti testare la fedeltà del suo sottoposto, allo stesso tempo vuole eliminare una testimone scomoda, testimone che al processo potrebbe incastrarlo inesorabilmente. Le situazioni paradossale non sono però giunte al termine con i tre complici che alla fine arrivano contemporaneamente a scoprire dove sono nascosti i gioielli. Il finale ricco di colpi di scena vede George ricevere la negazione del suo alibi da parte di Wanda, e Ken che si vendica di Otto perché quest’ultimo gli aveva ammazzato i suoi adorati pesciolini rossi, nel bailamme che ne consegue Archie e Wanda riescono a fuggire a Rio de Janeiro, portando con se l’agognato bottino, che li farà diventare ricchi e permetterà loro di vivere una vita nell'agio e nel lusso.

