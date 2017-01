UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Nunzio lascia Napoli, Franco e Angela risolvono i problemi? (Oggi, puntata 25 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: L'ANNUNCIO DI NUNZIO - La lunga vicenda relativa all'arresto di Nunzio è ormai giunta al termine ma sarà nella puntata odierna di Un posto al sole che il figlio adottivo di Franco prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. Dopo essere uscito dal carcere, il ragazzo informerà Chiara di avere deciso di tornare a Milazzo in compagnia della madre, allontanandosi così da tutti i problemi che Napoli ha portato con sé. La giovane Petrone, che ha sempre creduto in lui, riuscirà a fargli cambiare idea prima che sia troppo tardi? Nonostante la vicenda di Nunzio possa dirsi chiarita, la crisi tra Franco e Angela sarà ancora lontanissima dall'essere risolta. La coppia, infatti, dovrà superare un periodo di incomprensioni, che hanno fatto venire meno la fiducia reciproca. La loro avventura insieme potrà dirsi al capolinea? Lo strano comportamento di Ornella non passerà inosservato ad Ornella, nella quale si farà nuovamente vivo il sospetto che l'ucraina abbia una relazione clandestina con Alberto Palladini. Per questo cercherà di compiere nuove indagini, avrà la conferma che andrà cercando? Roberto si preparerà a sottoporsi alle analisi che dovranno confermare i suoi probabili problemi al cuore. Marina sarà sempre al suo fianco, dimostrando di tenere a lui più del previsto.

