UNA SERATA BELLA...PER TE, BIGAZZI/ Ospiti e anticipazioni: l'evento in replica su Rete 4 (oggi, 25 gennaio 2017)

UNA SERATA BELLA...PER TE, BIGAZZI: LA REPLICA DEL PROGRAMMA CON MARCELLA BELLA(OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Torna in onda su Rete 4 uno show evento trasmesso nel corso dell'estate: Una serata bella...per te, Bigazzi. L'evento è stato trasmesso in prima serata dal canale più di nicchia di Mediaset ed è stato una grande celebrazione della musica italiana e del suo autore Giancarlo Bigazzi. L'uomo ha firmato molti successi della canzone del Nostro Paese, da Rose Rosse di Massimo Ranieri a Montagne Verdi di Marcella Bella fino Gli uomini non cambiano di Mia Martini, e molti altri successi. Lo show è stato registrato al Teatro del Verme di Milano ed è stato trasmesso per la prima volta il 14 giugno 2016. Ora, in occasione del quinto anno dalla morte di Bigazzi, Rete 4 ha deciso di trasmettere la replica della puntata che ha visto alternarsi sul palco grandissimi ospiti, sotto la conduzione di Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Marcella Bella è stata la madrina dell'evento e si è commossa nel ricordare questo grande paroliere del nostro tempo.

UNA SERATA BELLA...PER TE, BIGAZZI, TANTI OSPITI NEL PROGRAMMA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Marcella Bella è stata l'interprete di un testo scritto proprio da Bigazzi e cioè Montagne Verdi ma nel corso del programma Una serata bella...per te, Bigazzi, la donna canta anche Gli uomini non cambiano, celebre brano portato al successo da Mia Martini. Marco Masini, accompagnandosi al pianoforte, canta Ci vorrebbe il mare venendo acclamato da tutto il pubblico. Nel corso dell'evento si parla proprio dei successi di Masini e dei testi che lo hanno accompagnato durante la sua carriera. Umberto Tozzi, anch'egli ospite d'onore, si è esibito in un medley di Io camminerò, Donna amante mia, Tu e Ti amo, mandando in delirio il pubblico. Lo stesso Massimo Ranieri ha parlato in modo commovente del suo grande amico scomparso, ringraziandolo per ciò che gli ha dato e per aver contribuito a regalargli il successo.

UNA SERATA BELLA...PER TE, BIGAZZI, STAVOLTA GLI ASCOLTI LO PREMIERANNO? (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - A dire la verità, la prima trasmissione di Una serata bella per te...Bigazzi del 14 giugno 2016 non ha avuto il successo sperato. I numeri sono risultati essere fin troppo bassi anche per Rete Quattro. Lo show evento è stato seguito da una media di 941.000 telespettatori e uno share di poco superiore al 5%. Dati bassi che però potrebbe crescere se si prende in considerazione il fatto che la puntata venne trasmessa ormai nel periodo finale della scorsa stagione televisiva, quando il pubblico televisivo cominciava ad andare in vacanza. D'altrocanto, lo show è stato molto apprezzato sui social network, soprattutto su Twitter dove molti si sono stupiti del fatto che un uomo solo abbia potuto scrivere alcuni dei successi più emozionanti della musica italiana.

