UNA VITA / Anticipazioni puntata 26 gennaio: Mauro e Teresa sempre più uniti

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: MAURO E TERESA SEMPRE PIU' UNITI - Gli appassionati di Una vita saranno chiamati domani a seguire una nuova avvincente puntata nella quale Teresa sarà ancora molto turbata per le recenti vicissitudini relative al suo triste passato. Per questo Suor Brigida, vedendo la maestra in preda a nuove sofferenze, deciderà di creare una barriera tra lei e Mauro anche se a sorpresa sarà proprio Teresa a desiderare un nuovo incontro con l'ispettore. Sarà in tale circostanza che aprirà il suo cuore a San Emeterio, raccontandogli la sua difficile infanzia e instaurando un rapporto di completa fiducia nei confronti dell'ispettore. Quello che sembrava essere solo un incontro dettato dal desiderio di Mauro di scoprire i crimini di Cayetana, potrebbe trasformarsi prima del previsto in una bella amicizia o, ancor meglio, in un grande amore. Non è certo un caso che Mauro e Teresa siano la coppia regina della telenovela spagnola.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: LEONOR E NAVAS ALLO SCONTRO - Di tanto in tanto i problemi lavorativi di Leonor tornano di grande attualità nelle puntate di Una vita e la puntata in programma domani su Canale 5 non sarà da meno. La moglie di Pablo, che ha visto realizzato il suo sogno di pubblicare il romanzo 'Servire e tacere' grazie al romanzo del padre, avrà l'ennesimo duro sconto con l'editore Navas che accuserà di minacciarla per inadempienza contrattuale. Ma questa volta la giovane Hidalgo non sembrerà disposta ad abbassare la guardia, affrontando il suo furioso datore di lavoro, che mai si sarebbe aspettato di vedere pubblicato senza la sua approvazione l'altro romanzo di Leonor. Ma dopo una disputa iniziale particolarmente complicata, Leonor farà una proposta all'uomo: gli chiederà di leggere 'L'ardua scelta, volume 2' prima di prendere una decisione riguardo una possibile denuncia. E a quanto pare, lui questa volta la accontenterà...

