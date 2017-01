UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Susana e Leandro ai ferri corti?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA E LEANDRO AI FERRI CORTI? - Nelle puntate spagnole de Il Segeto il rapporto tra Leandro e Sasana continuerà a non essere un vero idillio, soprattutto dopo che la notizia della paternità di Victor diventerà di dominio pubblico. La proprietaria della sartoria, infatti, sarà sconvolta nell'apprendere che Juliana ha mentito per così tanto tempo e ancora di più nello scoprire che Leandro, dopo lo shock iniziale, sarà pronto a perdonare l'amata. Ma la situazione finirà per degenerare quando Leandro deciderà di sposare Juliana, nonostante il parere contrario della coppia: la pettegola di Acacias 38 non parteciperà alla cerimonia, finendo per non salutare il figlio quando deciderà di partire per Parigi dove intenderà dedicarsi completamente all'amata. Il suo allontanamento sarà definitivo? Sembra proprio di no, ma quanto si ripresenterà a casa Leandro non sarà accolto positivamente dalla madre che minaccerà persino di diseredarlo. Ma a questo punto sarà lei a subirne le conseguenze restando sola come non mai?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 25 GENNAIO: ANCHE FABIANA RICORDA? - Una vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 con una puntata nella quale non mancheranno i clamorosi colpi di scena relativi alla trama del momento ovvero la vera identità di Teresa. Dopo che la giovane maestra ha fatto il suo primo ingresso ad Acacias 38, la ragazza ha avuto la conferma di quelli che erano i sospetti di Mauro pensando che sia Teresa che Cayetana avessero avuto un ruolo nel suo passato. Ma non sarà l'unica ad avere una simile idea. Anche Fabiana, nel vedere quel volto, resterà profondamente sorpresa, pensando di averla già vista in passato. E mentre la mente di Teresa dovrà affrontare questa ennesima prova, Mauro continuerà ad essere certa che Cayetana fosse coinvolta sia nella sparizione di German e Manuela che in altri crimini avvenuti nel quartiere. Per questo si presenterà da lei in occasione della processione del Giovedì Santo, chiedendole di interrogarla ancora una volta. Lei si renderà disponibile ad un nuovo confronto?

