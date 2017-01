UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Gemma Galgani lascia il programma? (Trono Over, 25 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI LASCIA IL PROGRAMMA? – Fino a poche settimane fa, Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa non solo del trono over di Uomini e Donne ma anche di Selfie – Le cose cambiano, il programma che ha segnato il ritorno su canale 5 di Simona Ventura. L’avventura della dama nella versione senior di Uomini e Donne, però, potrebbe avere i giorni contati. Nelle ultime settimane, i dati di ascolto hanno evidenziato un netto calo del trono over rispetto al trono classico. Sono lontani i tempi in cui Gemma Galgani e le sue avventure amorose con Giorgio Manetti incollavano milioni di italiani davanti ai teleschermi. Da alcune settimane, infatti, il trono over perde irrimediabilmente la gara degli ascolti con il trono classico. Di fronte al sempre meno successo che riscuotono le puntate che vedono Gemma assoluta protagonista, la redazione della trasmissione di Maria De Filippi potrebbe decidere di dare il via ad un rinnovamento generale. Da mesi, il pubblico chiede un cambio della guardia tra le dame e i cavalieri senza, tuttavia, ricevere risposta. Quel momento sarà finalmente arrivato? Gemma Galgani lascerà davvero il trono over senza il principe azzurro tanto sognato?

