UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Sonia, Manuel e Luca perdono punti, le critiche dei fans (Trono Classico, oggi 25 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: I FANS CONTRO SONIA LORENZINI, MANUEL VALLICELLA E LUCA ONESTINI – L’annuncio della presenza di Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne aveva scatenato l’entusiasmo dei fans del programma di Maria De Filippi, felici di vedere tre grandi protagonisti dell’ultimo anno del trono classico. Dopo le prime puntate, però, il pubblico sembra già stanco dei tre nuovi tronisti. Sonia, Manuel e Luca, infatti, faticano a conquistare il cuore dei telespettatori, ancora legati ai tronisti della prima parte della stagione, Claudio D’Angelo, Claudio Sona, Riccardo Gismondi e Clarissa Marchese, capaci di scatenare emozioni e regalare grandi colpi di scena. Sonia, Manuel e Luca, invece, non riescono ad avere la stessa presa sul pubblico. I due uomini sono giudicati troppo taciturni per un programma televisivo mentre Sonia Lorenzini appare troppo forte e aggressiva. “Mi sembra di vedere tre troni tutto al maschile… Sonia non mi sembra una donna mi pare più un camionista, La classe la finezza e la femminilità di Clarissa sono ben lontane da lei”, “Il trono più noioso mai visto....Sonia non si può" ascoltare rozza cafona...Manuel così bello ma barboso...Luca poteva stare a casa!!!”, “Certo che questo trono non mi piace per niente!!...Sonia troppo strillona molto arrogante Luca si crede il belloccio si sente un divo, Manuel mi piace ma da quando corteggiava Ludovica lo vedo molto cambiato, insomma questo trono secondo me è molto noioso!”, scrivono i fans. I tre tronisti, dunque, nonostante gli ascolti sempre in crescita, non piacciono al pubblico. Riusciranno a capovolgere la situazione nel corso delle puntate? Cliccate qui per leggere tutto

