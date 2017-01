UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, il trono di Sonia Lorenzini traballa: domani la verità? (Trono Classico, oggi 25 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, LA VERITA’ SI AVVICINA – Domani giovedì 26 gennaio, salvo cambiamenti dell’ultima ora, in quel di Cinecittà andrà in scena una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne in cui la protagonista assoluta sarà sicuramente Sonia Lorenzini. La tronista, accolta con grandissimo entusiasmo dal pubblico e da chi lavora nel programma di Maria De Filippi, è finita nella bufera per colpa di Mario Serpa che, nel corso dell’ultima registrazione, l’ha accusata di essere d’accordo con il corteggiatore Federico per la scelta finale. Un’affermazione, quella del compagno di Claudio Sona che ha sollevato un polverone nonostante Sonia e Federico, già durante il primo incontro, avessero chiarito di essersi conosciuti durante una serata in discoteca. Sul web, però, sono spuntati tantissimi indizi che darebbero ragione a Mario Serpa come la presunta presenza di Sonia a Verona, città di Federico, durante le vacanze natalizie. Come se non bastasse, Sonia e Federico sono stati beccati in esterna a Roma e, come svela il Vicolo delle news, tra i due non sono mancati abbracci e teneri sguardi. Il feeling, dunque, tra due persone che hanno cominciato a conoscersi da poco tempo, solleva diversi dubbi tra i fans. Mario Serpa, dunque, ha ragione? Sonia e Federico sono davvero già innamorati e stanno prendendo tutti in giro? Le verità su ciò che accadrà a Sonia Lorenzini potrebbe venire fuori nel corso della prossima registrazione. La redazione sarà riuscita a contattare la persona che ha fatto la segnalazione a Mario? I fans di Sonia Lorenzini aspettano risposte con ansia.

