UOMINI E DONNE / Oggi, anticipazioni, Sonia Lorenzini nella bufera: arriva una nuova tronista? (Trono Classico, 25 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI IN BILICO, ARRIVO UNA NUOVA TRONISTA – Il trono di Sonia Lorenzini è sempre più in bilico. Nonostante la tronista di Uomini e Donne abbia più volte ribadito di aver conosciuto Federico Piccinato durante una serata in discoteca e di aver scambiato con lui poche parole che non hanno avuto un seguito, continuano i rumors su un presunto accordo tra Sonia e il corteggiatore per la scelta finale. Alla storia portata a galla da Mario Serpa, verrà aggiunto un nuovo capitolo nel corso della prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, fissato per giovedì 26 gennaio. Tuttavia, dalle indiscrezioni che circolano sul web sembrerebbe che Sonia Lorenzini, nonostante le critiche e le polemiche, stia continuando il suo percorso. Come racconta il Vicolo delle News, infatti, la tronista e Federico sono stati beccati in esterna a Roma intenti a scambiarsi abbracci e sguardi d’intesa. La presunta conoscenza tra Sonia e Federico ha scatenato i detrattori della tronista che le hanno puntato il dito contro accusandola di aver preso in giro tutti sin dall’inizio. Anche Claudio D’Angelo ha sollevato dubbi sulla presenza di Federico in trasmissione, trattandosi dello stesso ragazzo sul quale aveva ricevuto una segnalazione durante il suo trono. Sonia Lorenzini, dunque, ha davvero tutti contro. L’unico, al momento, che continua ad essere al suo fianco è Francesco Zecchini, ex corteggiatore di Claudio Sona, legato a Sonia da una sincera amicizia. Francesco ha così pubblicato su Instagram Stories lo screenshot di una videochiamata con l’amico scrivendo: “Anche questo è una forma di amore! Io sempre con te e contro tutti”. Nel frattempo, sul web circola la voce secondo cui, già nella prossima registrazione del trono classico, potrebbe essere presentata la nuova tronista, in attesa di conoscere il destino della Lorenzini.

© Riproduzione Riservata.