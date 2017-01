Z NATION 3 / Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: la sentenza di Sun, 10k deve morire (finale di stagione)

Z NATION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, AXN Sci-fi trasmetterà gli ultimi due episodi di Z Nation 3, in prima Tv assoluta. Le puntate saranno la 13° e la 14°, dal titolo "Duello per Lucy" e "Everybody Dies in the End". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Cittadino Z (DJ Qualls) e Kaya (Ramona Young) continuano a sorvegliare alcune zone della città alla ricerca di Warren (Kellita Smith) e del resto del gruppo. Simon conclude che l'operazione Morso possa essere una farneticazione di Murphy (Keith Allan). Intanto, Doc (Anastasia Baranova) si incammina a piedi lungo le zone deserte, seguendo il segnale della radio. Dopo aver combattuto con alcuni zombie, perde i sensi di fronte a tre misteriose donne: Camilla (Nadine Velazquez), Linda (Debra Wilson) e Sarah (Annette Toutonghi). Doc viene servito e riverito, dato che le tre donne non gli permettono nemmeno di spostare un piatto. Lo ripuliscono da cima a piedi, fornendogli degli abiti puliti dandogli da mangiare. Gli concedono anche di usare la loro radio, ma anche se Doc fa un tentativo di comunicare con Cittadino Z, non ci riesce. Non sa infatti che in realtà il cavo elettrico è stato trinciato. Dopo aver visto che le donne si comportano in modo strano, soprattutto addomesticando alcuni zombie, Doc inizia a nutrire dei dubbi sulle loro reali intenzioni. Linda, Sarah e Camilla sembrano tuttavia conoscere il suo punto debole e si presentano in abiti succinti nel suo letto, quella stessa notte. Sfuggendo alle tre donne, Doc entra in diverse stanze, scoprendo che usano la pelle dei malcapitati per produrre vestiti e si nutrono anche della loro carne. Raggiunta la vera sala radio, i mette in contatto con Cittadino Z perché riferisca a Warren che Lucy è stata rapita dall'Uomo (Joseph Gatt). Intanto, Kaya riesce ad individuare un segnale satellitare che è senza dubbio attribuito al cellulare dell'Uomo. Warren ed il resto del gruppo chiedono l'aiuto di Mani Rosse per contrastare Murphy), che nel frattempo sta assumendo sembianze sempre più umane. Si imbattono tuttavia in 10k (Nat Zang), incaricato da Faccia Blu di uccidere Warren per conto suo. Nel frattempo, Kaya vive forti difficoltà a mettersi in contatto con Cittadino Z e decide di inviare un messaggio in codice morse a Sun (Sydney Viengluang) e Warren, indicando di raggiungere un locale. Il collegamento tuttavia viene interrotto poco prima che riesca a riferire loro il messaggio di Cittadino Z. Più tardi, Warren affronta Murphy, mentre la Sun trova 10k. Il ragazzo vede ancora i fantasmi di 5k (Holden Goyette) e Red (Natalie Jongjaroenlarp), ma quest'ultima gli rivela di essere reale. 10k riferisce quindi a Sun che i vaccini si trovano nella cassaforte, ma la scienziata viene fermata. Warren invece distrae Murphy con un cervello, ma il loro dialogo viene fermato dall'arrivo della bambina ed infine anche dall'aeroplano su cui viaggia Cittadino Z. Murphy si precipita all'esterno perché crede di poter avere notizie di Lucy, ma ribadisce comunque a Simon che non è il benvenuto. Il ragazzo è felice di rivedere il suo gruppo ed annuncia di avere un messaggio per Warren, dato che Doc gli ha riferito della diserzione di Murphy. Aggiunge anche che The Man sta portando Lucy ad un incontro segreto nella Zona e di avere le coordinate per raggiungerla. Data la pericolosità della missione, Murphy chiede l'aiuto di Warren perché lo aiuti a liberare la sua bambina e l'ufficiale gli propone un accordo. Simon si mette quindi in contatto con Kaya, che lo interrompe per fare un annuncio importante: aspetta un bambino. Intanto, Addy (Anastasia Baranova) continua a percorrere il deserto con la moto, seguendo gli indizi che le sta lasciando Lucy.

Z NATION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 13 "DUELLO PER LUCY" - Siamo arrivati alle battute finali di Z Nation 3, dopo la reunion del gruppo di Warren e la decisione degli ex amici di collaborare per ritrovare Lucy. Il penultimo episodio si presenterà più brutale del solito, soprattutto per lo scontro acceso che avverrà fra Addy e l'Uomo. La prima è riuscita infatti a rintracciare Lucy all'interno di un vecchio cantiere, grazie alle indicazioni originali della bambina. La principessa zombie mostra di avere adesso circa dieci anni e sta giocando con alcune creature che ha per amiche. Quando sembra che Addy stia per scappare senza essere vista, lei e la bimba verranno sorprese dall'Uomo, che affronterà la sopravvissuta in una specie di match alla Mortal Kombat. Intanto, Doc è ancora in sella alla sua bici e sulle tracce dell'amica. Arrivato al cantiere, troverà un messaggio che gli ha lasciato Addy ed un braccio zombie mozzato che gli indica che direzione proseguire.

Z NATION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 14 "EVERYBODY DIES IN THE END" - Nell'ultimo episodio di Z Nation 3, Lucy manifesta un improvviso scatto nella crescita e sembra avere circa 18 anni. Intanto continua a farsi beffe dell'Uomo mostrandosi molto calma, quasi Zen, mentre in realtà continua a mantenere il contatto con Doc ed Addy, che si trovano alle loro calcagna. Non troppo lontano, la squadra di Warren proseguono verso il Monte Case grazie alla supervisione di Kaya, che si rivela preoccupata per non aver sentito Cittadino Z in 12 ore. 10k invece si mostra peggio del solito, mentre Sun Mei è riluttante a dargli qualche altra cura, dato che il comportamento del giovane. Una volta che Doc avrà raggiunto Lucy, le cose non andranno bene per il medico, fino a che non arriverà Warren a salvarlo. Sun Mei in seguito rivelerà al gruppo che l'unico modo per salvare 10k è ucciderlo.

