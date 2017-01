iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 25 gennaio 2017: Dale bussa alla porta di Blaine. Indagine in arrivo?

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 25 gennaio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà la decima, dal titolo "Metodo d'indagine". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un uomo travestito da supereroe, conosciuto come The Fog (Jay Hindle), interviene per fermare una rapina ad una donna e mette in fuga il criminale. Al mattino successivo, un operatore ecologico trova il suo corpo all'interno di un cassonetto dell'immondizia. Intanto, Major (Robert Buckley) fa notare a Liv (Rose McIver) che ha sbagliato su tutta la linea, dato che gli ha preso le impronte digitali mentre dormiva solo per sbloccare il suo telefono ed ha inviato un sms alla ragazza con cui crede che la stia tradendo. La conversazione viene messa in sospso grazie all'arrivo di Ravi (Rahul Kohli), che annuncia l'arrivo del nuovo caso. Clive (Malcolm Goodwin) conosce molto bene la vittima per via di alcuni episodi precedenti, mentre Ravi rimane affascinato dal fatto che fosse un supereroe. Liv invece è di un parere completamente diverso e crede che The Fog sia solo pazzo, ma dato che non può sopportare oltre il cervello della stalker, decide di mangiare al più presto il cervello del supereroe. Nel frattempo, Major nota al bancone di un locale una donna affascinante, ma sbaglia tipo di approccio e viene fermato dall'arrivo dell'uomo con cui ha una relazione. Alcuni minuti dopo, Liv inizia già a manifestare un forte senso della giustizia, soprattutto quando interrogano Boss (Eddie Jemison) su due criminali che sono stati visti sulla scena del crimine e che potrebbero aver messo in atto la rapina. Mentre si trovano sul posto, Liv viene attirata da un simbolo disegnato su un'auto ed ha una visione in cui vede The Fog combattere contro Hashtag (Jesse Reid), un altro supereroe. Intanto, Blaine (David Anders) viene avvisato da uno dei suoi scagnozzi di avere un grosso problema da risolvere, ma quando si avvicina all'uomo che è disteso sul tavolo, inizia a diventare teso perché lo ha riconosciuto. L'ex zombie trasporta subito il ragazzo nel laboratorio di Ravi e gli chiede di salvarlo, dato che è l'unico a sapere dove trovare l'utopium. Suggerisce a Liv di trasformarlo per ottenere gli elementi necessari al medico per proseguire la cura, riuscendo a convincerla. Più tardi, durante il suo interrogatorio Hashtag rivela che The Fog aveva formato una specie di squadra su modello della Lega della Giustizia. Blaine invece rivela a Drake (Greg Finley), lo spacciatore, che è stato trasformato e gli assicura che lo rifornirà di tutto il cervello di cui ha bisogno se lo aiuterà con l'utopium. Mentre Major sorveglia la casa della donna misteriosa, Liv raduna la supersquadra di The Fog e scopre che stavano indagando su Boss, per via di un carico di armi che sta per ricevere. Clive viene poi avvisato che uno dei due rapinatori è stato ucciso con lo stesso modus operandi usato da Boss. Quella sera, Major si introduce di nascosto in casa di Natalie () e la sorprende a tentare il suicidio, ma quando la ferma, la donna rivela di essere una zombie. Natalie intuisce di avere di fronte l'Uomo Nero, ovvero colui che sta uccidendo gli zombie, e gli rivela di essere stata una escort sia da viva che dopo essere stata trasformata. Il suo protettore le impone infatti di occuparsi dei clienti zombie ed anche se all'inizio le cose andavano secondo le sue direttive, poi è tutto cambiato, dato che la pagano in cervelli. Mentre i due si confrontano, Clive risale al secondo rapinatore, che rivela alcuni particolari sulla presunta vittima. Mary (Jenna Romanin) infatti ha sottratto dei soldi a Boss e loro la stavano inseguendo per recuperarli. Quando The Fog ha scoperto di essersi sbagliato, la donna ha ucciso il giustiziere. Nello stesso momento, Liv decide di fermare personalmente i trafficanti di armi prima che Boss ottenga il suo carico, mascherandosi da eroina zombie. Sgominati i criminali, viene tuttavia raggiunta da Maria che è pronta ad ucciderla, ma viene fermata da Boss che la secca sul colpo. A causa del pericolo corso, Clive decide di interrompere il rapporto lavorativo con la zombie, che a quel punto si sente senza più uno scopo. Con questo stato d'animo, LIv decide di lasciare Major, mentre Ravi scopre che il topo curato è ritornato zombie dopo alcuni mesi ed inizia a chiedersi cosa succederà quando accadrà anche alle persone curate.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2017, EPISODIO 10 "METODO D'INDAGINE" - Nel nuovo episodio di iZombie 2, Liv si ritrova a vivere un piccolo grande sogno: vedere da vicino il set della sua serie Tv preferita. Ovviamente non può che ispirarsi alla sua storia: Zombie High. Purtroppo durane le riprese il protagonissta perde lavita a causa di una pistola di scena che si rivelerà carica di proiettili veri. Nonostante essersi ripromesso di non collaborare più con la zombie, Clive si vedrà costretto a richiedere l'aiuto di Liv per risolvere il caso. Sceglie anche di valutare strada facendo come gestire il loro rapporto professionale. Nel frattempo, Blaine riceve la visita inaspettata di Dale. L'attenzione dei telespettatori è tutta diretta tuttavia nella recente scoperta di Ravi circa l'inefficacia della cura sviluppata in precedenza. Il medico dovrà quindi informare gli amici riguardo alle ultime novità: come reagiranno Major e Blaine alla notizia di poter ritornare entro breve ad essere degli zombie? Ravi e Major si lanceranno quindi in una missione comune per trovare i cadaveri dei narcotrafficanti che hanno ancora l'utopium al loro interno.

