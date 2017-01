AMICI 16 / Ed.2017 anticipazioni e news: Giada verso l’eliminazione solo per delle conferme? (oggi, 26 gennaio)

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LA CANTANTE VOLEVA ELIMINARSI PER SCOPRIRE SE VALEVA (OGGI, 26 GENNAIO) - Proseguono incessantemente le prove e gli esami all'interno della scuola di Amici 2017, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda ormai da ben 16 edizioni. In settimana, sono già successe alcune cose particolari e, tra queste, anche diverse che sembrano avere dell'incredibile. Giada Pilloni per esempio, è finita volontariamente a rischio eliminazione? Nella scuola più talentuosa d'Italia infatti, la preoccupazione principale dei ragazzi è sempre questa: andare fuori dal programma. Ma, non tutti gli allievi temono questo e così, Giada ha volutamente deciso di escludersi dalle esibizioni del sabato per finire dritta di fronte alla commissione della scuola verso l'eliminazione. La giovane infatti, ha confessato questo particolare aspetto a Carlo di Francesco ma i professori non l'hanno presa affatto bene. Dopo averla chiamata in studio, gli insegnanti si sono confrontati con lei mettendola "sotto torchio": "Tu dovresti esibirti insieme agli altri, confrontarti con loro alla pari e in questa scuola dovresti spingere per esibirti e confrontarti insieme a loro. Non trovare questi trucchetti, che, mi dispiace dirtelo, sono proprio fuori luogo - esordisce Carlo Di Francesco - Non me li aspetto da nessun ragazzo questi trucchetti, ma te mi hanno fatto proprio rimaner male. Tu dovresti pensare alla musica e basta!". Giada ha cercato di giustificarsi affermando di volere vedere se meritava o meno di stare all'interno della scuola ma Carlo di Francesco continuava a non comprendere questi "trucchetti" così come Rudy Zerbi che ha affermato: “Tu lavori già con noi in sala, quindi sai benissimo la nostra opinione di te”. La ragazza quindi, venendo presa di mira ha cercato di difendersi ma di seguito, proprio Zerbi le ha confermato il suo restare nella scuola per poi congedarla in sala relax insieme agli altri ragazzi. La giovane quindi, di ritorno è apparsa mortificata mentre gli altri allievi hanno cercato di consolarla. Era proprio necessario usare questo escamotage per avere delle conferme?

