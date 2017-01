AMORE A MILLE MIGLIA/ Su La5 il film con Drew Barrymore e Justin Long

AMORE A MILLE MIGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Amore a mille miglia è il film in onda su La5 oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Going the Distance, realizzata in america nel 2010 e diretta dalla regista Nanette Burstein. Nel cast sono presenti Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day, Jason Sudeikis, Ron Linvingston e Christina Applegate. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMORE A MILLE MIGLIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a New York e vede come protagonisti due giovani ragazzi, Garrett (Justin Long) e Erin (Drew Barrymore) che stanno trascorrendo le loro vacanze estive nella bellissima città di New York. I due non si conoscono, ma una sera, mentre sono entrambi in un pub molto affollato e stanno bevendo le loro birre, si incontrano per caso. Garret è un produttore musicale non molto appagato dal suo lavoro, che dopo essere stato lasciato un giorno dalla sua fidanzata aveva cercato proprio rifugio in quel bar per sfogare la tristezza. Con lui ci sono i suoi amici di vecchia data, Dan (Charlie Day) e Box (Jason Sudeikis) che stanno provando a tirarlo su di morale nonostante i loro modi un po’ strani. Erin è una stagista che aspira a diventare una giornalista e con il sogno di ricercare un posto fisso che le possa finalmente dare quella vita indipendente che tutti sognano. In realtà Erin aveva dovuto rinunciare in precedenza alla sua carriera a causa di quello che in quel momento riteneva il grande amore della sua vita, e che poi in realtà si era rivelato un enorme errore. Proprio l’incontro in questo pub cambierà le loro vite, in quanto immediatamente tra i due giovani ragazzi scatta l’amore. Giorno dopo giorno Garret ed Erin si piacciono sempre di più, vivendo appieno la loro relazione estiva. Finita l'estate, però, Erin ha finito il suo stage e deve tornare a casa: i due si lasceranno?

