ANDREA IANNONE NEWS, IL FIDANZATO DI BELEN RODRIGUEZ HA QUASI INVESTITO UN PAPARAZZO: IL MOTOCICLISTA "BULLO" AL VOLANTE? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Andrea Iannone ha quasi investito un fotografo di Real Paparazzi: l'accusa è stata lanciata dallo stesso network, che ha assicurato la presenza di molti testimoni. La timidezza del motociclista è ormai solo un ricordo, anzi la realtà sembra essersi ribaltata per il centauro di Vasto dopo l'apertura delle porte dello show business, favorita dalla relazione con Belen Rodriguez. «Ieri sera come un bullo qualsiasi, a bordo della sua auto e per puro diletto, ha quasi investito un fotografo di Real Paparazzi sotto gli occhi di molti testimoni» scrivono sul portale di Real Paparazzi, dove sono stati forniti i dettagli della vicenda. L'episodio è avvenuto a Milano in occasione della festa di compleanno di Michelle Hunziker, che ha festeggiato i 40 anni al Trussardi alla Scala. La festa poteva trasformarsi in tragedia, ma il fotografo è stato reattivo nello scansare il Suv di Andrea Iannone. «Già all’arrivo dell’evento la bella fidanzata si era contraddistinta prendendo a calci un fotografo intento nel suo lavoro: una vera signora!» ha aggiunto Real Paparazzi, secondo cui molte persone hanno assistito alla scena del tentato investimento di Andrea Iannone, restando incredule per il gesto. Non è chiaro ai paparazzi se si sia trattato di un gesto frutto del nervosismo del momento o se il motociclista abbia solo voluto mettersi in mostra verso Belen Rodriguez. Real Paparazzi lancia poi una provocazione: forse il suo nervosismo è legato alla presenza di migliaia di potenziali spasimanti per la corteggiatissima showgirl? «Quindi cerchiamo di capire il nostro centauro Andrea Iannone: deve essere duro e stancante ogni giorno tenere sempre il confronto» ha concluso Real Paparazzi.

