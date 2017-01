AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Salvatore non porta a casa il montepremi, chi giocherà oggi, 26 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, giovedì 26 gennaio 2017) - Torna un nuovo appuntamento del game show condotto da Paolo Bonolis "Avanti un altro" in onda su Canale 5, oggi, giovedì 26 gennaio 2017. prima di scoprire chi giocherà, vediamo cosa è successo ieri. La puntata si apre con il saluto della simpatica valletta presa dal pubblico. Lei è solo la prima dei simpatici e caratteristici personaggi che si susseguiranno nel corso del programma. Il primo concorrente è Pietro, un giovane studente di informatica che assiste all'ingresso della prorompente Miss Claudia, alla quale spetta il compito di presentare i personaggi che rappresentano diverse categorie di domande. Il ragazzo sceglie la categoria "50" ed arriva vicino a lui una formosa ragazza che ricorda per estetica ed abbigliamento le bellezze femminili degli anni 50. La risposta è corretta e il concorrente pesca dapprima un "pidicozzo" contenente 10.000 €, che però cerca di cambiare rimanendo invece con la medesima cifra. Entra poi la "Bonas" e questa volta la bellezza della ragazza manda in confusione Pietro che abbandona il suo posto al grido corale di "Avanti un altro!".

E' il turno di Antonella, una gentile signora della provincia di Napoli che si occupa di persone anziane, che al primo "pidicozzo" pesca la "Bona sorte". Fa il suo ingresso un'affascinante e appariscente fatina bionda che fa una domanda dal valore di 300.000 € che però risulta troppo difficile per la concorrente. Riallacciandosi alla frase di Bonolis "parola ai giovani", partono dal pubblico le urla di un ragazzo che si alza e chiede la parola. Nella perplessità generale il tatuato ragazzo dalla cadenza marcatamente romana esprime simpaticamente le sue perplessità riguardo ai giovani di oggi, che hanno ormai come unico pensiero la caccia ai Pokemon. Dopo questo intervento Antonella continua a giocare e riesce a conquistare la cifra di 25.000 €. E' il momento però delle domande di Luca Laurenti dal tema "Dalla finestra di Luca" che come sempre creano dei momenti di naturale ilarità per la lettura non proprio fluida del co-conduttore. Avendo passato anche questa fase, Antonella pesca la scritta "Cambio" ed è costretta ad affidare le sue risposte ad una signora del pubblico, che purtroppo però la manda a casa sbagliando ripetutamente.

E' il momento del concorrente più estemporaneo della puntata: Salvatore dalla provincia di Mantova, un giovane disoccupato che sta cercando di trasformare la sua passione per il canto e quella per gli spettacoli da drag queen in una professione, infatti cercare di dare subito un saggio delle sue doti canore. Viene annunciata l'ultima domanda e Salvatore sceglie tra le varie categorie la "Trentina". Si avvicina così al concorrente una signora proveniente dal Trentino Alto Adige, con indosso gli abiti caratteristici del posto, che inizia ad intonare uno yodel, e subito parte una serie di simpatici vocalizzi tra la signora e il concorrente interrotta però dall'esasperazione uditiva del conduttore. Avendo risposto correttamente alla domanda, Salvatore prima di pescare chiede di poter toccare come buon auspicio il fondo schiena di Bonolis e di Laurenti. Raggiunge la cifra di 15.000 €, che poi decide di cambiare raggiungendo quella di 25.000 €, assicurandosi così il titolo di potenziale campione.

Parte il gioco finale, con Bonolis e Salvatore faccia a faccia. Il concorrente ha 150 secondi per rispondere, scegliendo la risposta sbagliata alla relativa domanda, per riuscire a portarsi a casa la cifra di 125.000 €.

Il concorrente, già effervescente di suo, entra un pò in confusione vista anche la velocità delle domande. C 'è anche la richiesta di intervento del "Bonos" che riesce solamente a salutare il concorrente perché viene prontamente requisito dalla valletta che vorrebbe ottenere un autografo. Il simpatico Salvatore non riesce a portarsi a casa il montepremi ma ha la soddisfazione di chiudere la puntata e di lasciare l'appuntamento a domani per un'altra puntata di "Avanti un altro".

