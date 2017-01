BARBARA D’ANIELLO/ La concorrente cosa preparerà ai fornelli? (Masterchef Italia 6, oggi 26 gennaio 2017)

BARBARA D’ANIELLO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Nella puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda giovedì 19 Gennaio, Barbara e i suoi colleghi hanno dovuto affrontare una Mistery Box molto particolare: nella scatola sono custoditi ingredienti come verza, trippa, peperone giallo, sardella, aringa, cipolla, aglio nero, carne di pecora e formaggio Puzzone di Moena. Con questi prodotti dal sapore forte, acuto e persistente, gli aspiranti chef devono preparare un piatto romantico, che possa accendere una notte di passione, impresa assai ardua ma assolutamente divertente, dove Barbara può dimostrare le sue abilità e fantasia. Nonostante l'impegno, la concorrente non riesce a raggiungere il podio, il migliore è Valerio, che vince la facoltà di decidere le modalità di gioco della prova successiva. Nella Invention, la gara si fa ancora più difficile perché entra in gioco un grande chef stellato, il cuoco Heinz Beck, che porta ai concorrenti degli ingredienti speciali, da abbinare in modo creativo: si tratta di pesce San Pietro, pomodoro, rapa bianca, liquirizia, scampi e pane, tutti prodotti protagonisti di una celebre ricetta dello chef tedesco, rinomato in tutto il mondo. Barbara, molto emozionata, porta un piatto intitolato semplicemente San Pietro in brodo, ma purtroppo sbaglia la cottura della carne, eccessiva: Heinz Beck non è soddisfatto, ma la preparazione della concorrente non è la peggiore e le dà la possibilità di andare in esterna. Ci troviamo a Santorini, in Grecia, e i concorrenti hanno il compito di preparare un pranzo di nozze composto da antipasti, feta fritta, polpette in salsa greca, involtini di riso in foglia di vite, pita, salsa tzatzichi, agnello e l'intramontabile aragosta: Barbara, scelta da Loredana, fa parte della squadra rossa: grazie alla collaborazione dei componenti, il gruppo riesce a spuntarla su quella blu e finire direttamente in balconata, da dove guardare la Pressure in serenità.

BARBARA D’ANIELLO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: I SUOI PUNTI DI FORZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Barbara è la concorrente napoletana trasferita a Verona, una donna molto combattiva ma allo stesso tempo sensibile, che ha sempre dimostrato nei suoi piatti la solarità della sua Terra, la determinazione e la voglia di rivalsa. Le sue doti sono molto apprezzabili, e Barbara ha tutte le carte in regola per proseguire questo percorso all'interno della classe di Masterchef, dimostrando quanto vale: è necessario uno scatto, probabilmente emotivo, per far esplodere tutta la sua passione e regalare ai quattro giudici un piatto che rispecchi davvero la sua personalità e tutto il mondo che ha dentro. In brigata si è sempre dimostrata collaborativa, seguendo i consigli del caposquadra e lavorando sodo, con impegno e dedizione.

BARBARA D’ANIELLO, LA CONCORRENTE A MASTERCHEF 6 (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - In questa puntata di Masterchef Italia 6, Barbara dovrà affrontare nuove Mistery e Invention, approcciandosi a diversi ingredienti, sfide, e giochi: le anticipazioni vedono i concorrenti dover cucinare per un'associazione di ragazzi non vedenti, un'occasione di cucinare piatti pieni di profumi e gusti sensazionali. Buona fortuna Barbara, dimostra chi sei!

