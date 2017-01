Beautiful / Anticipazioni puntata 27 gennaio: la prima notte d'amore di Zende e Nicole

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: LA PRIMA NOTTE DI ZENDE E NICOLE - La relazione tra Zende e Nicole prosegue ormai da diversi mesi, anche se tra continui alti e bassi, ma sarà nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio che la coppia porterà il loro amore al passo successivo. Sicuramente ricorderete che quando Nicole aveva accettato di fare da madre surrogata a Maya, la sua storia d'amore con Zende non aveva mai vissuto dei momenti di passione e nulla è accaduto fino a questo momento. Consapevole dei sinceri sentimenti per la fidanzata, il figlio di Kristen e Tony si preparerà ad organizzare una serata romantica nella quale potrà aprire il suo cuore. E dopo avare predisposto una cena indimenticabile, non potrà mancare la prima notte insieme per la coppia che d'ora in avanti diventerà una costante della soap americana. Durerà a lungo questa storia d'amore o dovremo prepararci ad un nuovo sgradito colpo di scena dopo tante sofferenze?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: RIDGE TEME PER IL SUO FUTURO - La puntata di Beautiful di domani tornerà a concedere spazio alle ripercussioni della grande dichiarazione di Ridge che ha ammesso davanti a tutta la sua famiglia di non essere il padre biologico del piccolo Douglas. Oggi sarà Brooke ad ascoltare la sua confessione, scoprendo come tale rivelazione potrebbe avere delle ripercussioni nel rapporto tra l'ex marito e Caroline. Ridge, infatti, non negherà di essere molto turbato di fronte a questo cambiamento epocale, sospettando che tra lui e la moglie molte cose potrebbero cambiare nell'immediato futuro. Dovremo prepararci alla fine del matrimonio dei Carridge? Anche Brooke non mancherà di sfogarsi, raccontando a Forrester ciò che è recentemente accaduto con Katie ed esprimendo la sua preoccupazione per eventuali ripercussioni che la fine del matrimonio della sorella potrebbe avere nella sua vita. I Bridge saranno nuovamente molto vicini, sarà bene tenere sotto controllo questa vicenda?

