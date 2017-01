BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate americane e italiane: non c'è pace nella famiglia Avant, Sasha di nuovo nei guai?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: SASHA SI METTE NEI GUAI? - La puntata di Beautiful di oggi pomeriggio sancirà il ritorno del clan Anvat, del quale i fan non avevano troppo sentito la mancanza nelle ultime settimane. E mentre Zende e Nicole sembreranno avere appianato le divergenze, tanto che il fotografo verrà 'autorizzato' anche a compiere un servizio fotografico con Sasha, quest'ultima farà capire in modo chiaro di non avere imparato nulla dal passato. Sicuramente ricorderete che quando la sua finta gravidanza era stata scoperta, lei aveva promesso che da quel momento in avanti non avrebbe più causato problemi a Zende e sarebbe restata lontano dalla vita della sorella, rispettando la sua storia d'amore. E, dando seguito a queste promesse, oggi cosa farà? La modella continuerà a flirtare con il collega, come se nulla fosse accaduto e Nicole non esistesse. Con questi presupposti la pace in famiglia potrà ritornare? E' davvero difficile crederlo...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: VISSERO FELICI E CONTENTI? - Continuano a rimbalzare notizie molto positive dalle puntate americane di Beautiful che in questi giorni stanno riservando un colpo di scena dopo l'altro. Nonostante in un primo momento Liam abbia deciso di lasciare Steffy che non ha dato seguito al suo ultimatum, la situzione andrà risolvendosi e la Forrester riuscirà a fermare l'amato prima che salga in aereo per una destinazione ignota. Ne seguirà un bacio appassionato al quale seguiranno altre importantissime notizie: Steffy racconterà i motivi del suo ritardo, affermando di avere finalmente ottenuto il divorzio da Wyatt e di essere pronta ad andare avanti con la sua vita al fianco dell'unico uomo del suo cuore. Non solo: l'ex marito ha anche acconsentito a farsi cancellare il tatuaggio, ammettendo di non essere la persona che la Forrester vuole avere al suo fianco. Il 'vissero felici e contenti' per gli Steam sembra essere davvero arrivato, li vedremo anche sposati dopo una così lunga separazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 26 GENNAIO: NICOLE E ZENDE PIU' UNITI CHE MAI! - Dopo un'assenza durata diverse settimane, nella puntata di Beautiful di oggi si rivedrà la famiglia Avant al gran completo. Il rapporto tra Nicole e Zende, dopo avere superato i problemi causati dalla finta gravidanza di Sasha, andrà per il meglio e la stagista dimostrerà di fidarsi completamente del fidanzato, dicendogli che potrà riprendere a collaborare con Sasha. Non ci saranno più dubbi, a differenza di quanto accaduto in passato quando il giovane Dominguez Forrester aveva rinunciato ad un importante servizio fotografico per accontentare Nicole. Questa certezza nei propri sentimenti però si troverà ben presto a confrontarsi con le nuove intromissioni di Sasha, che dimostrerà di non avere capito nulla dagli errori del passato. Continuerà, infatti, a fare pressioni nei confronti del suo ex, flirtando con lui proprio come Nicole non avrebbe mai voluto.

