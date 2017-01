Belen Rodriguez / Foto: ubriaca alla festa di Michelle Hunziker? (oggi, 26 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ SI UBRIACA ALLA FESTA DI MICHELLE HUNZIKER (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez è stata invitata insieme ad altre celebrità alla festa dei quarant'anni di Michelle Hunziker e ovviamente la showgirl argentina ha deciso di partecipare al party. Nella giornata di ieri ha pubblicato uno scatto di lei sul divano che si prende il viso tra le mani e la scritta: "Sveglia!!!!!! No comunque al compleanno di Michelle non c'era da bere!!!! #hangover #festa #ildowndelgiornodopo". Insomma, sembra proprio che Belen Rodriguez abbia alzato un po' il gomito e ne abbia poi pagato le conseguenze, non riuscendo a levarsi il pigiama per tutto il giorno! Sotto la foto di Belen Rodriguez sono apparsi numerosi commenti divertiti dei fan, che addirittura le davano consigli per riprendersi, tra cui quello di iniziare a bere ancora per smaltire la sbornia! Povera Belen, chissà quanto le ci è voluto per riprendersi! Clicca qui per vedere la foto di Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ, LE CRITICHE DEL DAILY MAIL PER IL COMPORTAMENTO CON SANTIAGO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Vi ricordate il video di Belen Rodriguez in cui puliva la panna dalla bocca del figlio Santiago con la lingua? Probabilmente sì, perché è stata una delle clip pubblicate dalla showgirl che più hanno attirato le critiche dell'opinione pubblica, con chi le diceva che non stava bene comportarsi così con un bambino e chi invece pensava fosse normale. A trattare il caso è anche il famosissimo Daily Mail che, dopo aver definito Belen Rodriguez "ex modella di Playboy", ha criticato anche lui la showgirl per il video con Santiago. Il suo comportamento è stato definito inappropriato anche dal tabloid: chissà cosa risponderà Belen? La scorsa volta aveva fatto la linguaccia col figlio sui social per rispondere alle critiche, ma adesso che a tirarla in ballo è il Daily Mail forse progetterà una risposta più articolata. Oppure, come ha già fatto altre volte, lascerà correre disinteressandosi completamente della faccenda.

