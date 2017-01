CADO DALLE NUBI/ Su Canale 5 il film con Checco Zalone, Giulia Michelini e Dino Abbrescia

Il film è in onda su Canale 5 in prima serata

CADO DALLE NUBI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST - Cado dalle nubi è il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola italia dal genere commedia che vede come protagonista il noto attore comico Checco Zalone, nel ruolo di Checco. Oltre lui, il cast è composto anche da Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona e Gigi Angelillo. Tali attori interpretano, rispettivamente, Alfredo, Marika, Manolo, Roberto e Zio Checco. La regia di questa commedia è stata affidata a Gennaro Nunziante ed è stata realizzata in Italia nel 2009. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CADO DALLE NUBI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia gira intorno al personaggio di Checco, un giovane di origini pugliesi che sogna di diventare un cantante. È innamoratissimo di Angela, la sua fidanzata, a cui dedica anche una canzone, diventata colonna sonora di tutto il film. Dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza, decide di partire per Milano, città in cui potrebbe riuscire a realizzare il suo grande sogno. Qui viene ospitato dal cugino Alfredo, ma Checco non riesce ad adattarsi alla mentalità di Milano. Molti sono i fraintendimenti che avvengono con il cugino, che è omosessuale e pertanto vive con il suo fidanzato. Una situazione che mette a disagio Checco. Ma non solo, il protagonista riesce a mettere in imbarazzo Alfredo. Infatti, il cugino, al fine di aiutarlo, lo invita in un locale gay per esibirsi e qui Checco inizia a cantare dei pezzi contro gli omosessuali. La sua vita cambia completamente quando conosce Marika. Checco s'innamora subito di lei. Ma il padre della giovane è un leghista convinto e ha dei forti pregiudizi nei confronti dei meridionali. Dunque, quando conosce Checco vi sono subito dei grossi problemi. Nel frattempo, inizia a preparare la sua carriera di cantante, effettuando vari provini. Finalmente, il suo talento nella musica e nella comicità viene riconosciuto, pertanto, il discografico che l'aveva abbandonato inizia a cercarlo, al fine di iniziare una nuova collaborazione insieme a lui. Checco ha l'opportunità, finalmente, di realizzare il suo grande sogno. Ma riuscirà a conquistare Marika e a vivere nella città di Milano?

