CAPITAN HARLOCK/ Su Italia 1 il film d'animazione con Shun Oguri, Haruma Miura, alla regia Shinji Aramaki (oggi, 26 gennaio 2017)

CAPITAN HARLOCK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Capitan Harlock, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 23.45, una pellicola d'animazione del 2013 che è stata diretta da Shinji Aramaki (Appleseed, Appleseed Alpha, Halo legends). Il film Capitan Harlock è basato sull'omonimo manga di Leiji Matsumoto pubblicato fra il 1977 e il 1979, è diventato anche un popolare anime trasmesso in Italia dal 1979 e replicato moltissime volte. Il film si discosta però molto dalla trama originale di manga e anime. Harlock rimane un pirata spaziale nobile e taciturno in lotta contro un regime totalitario, ma tutto il resto viene rinnovato e stravolto. Il manga originale narra infatti dello scontro fra Capitan Harlock e la sua ciurma contro il Governo Terrestre, ma soprattutto contro le Mazoniane, terribili alieni che stanno pianificando di invadere e conquistare la Terra. Si tratta in sostanza di una space opera, ma ricca di elementi drammatici e di rottura. Ad esempio Harlock combatte contro le Mazoniane per difendere il suo pianeta, ma è contemporaneamente solidale con loro, profughi da un pianeta morente che stanno cercando una nuova casa. Ovviamente tutti questi aspetti mancano completamente nel film. Ma ecco in breve la trama del film.

CAPITAN HARLOCK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 26 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in un lontano futuro, nell'anno 2977, in cui un'umanità troppo numerosa ha abbandonato il pianeta Terra, stremato dall'inquinamento e sovrappopolato. La Terra è ora un luogo sacro ed inviolabile, controllato dalla coalizione Gaia. Contro di essa si muove Capitan Harlock con la sua astronave, l'Arcadia. Alla ciurma del capitano si è appena aggiunto Logan, in realtà una spia con la missione di uccidere il capitano e fratello di Ezra, un alto ufficiale di Gaia. Quando scoprirà i veri piani di Harlock però Logan non esiterà ad unirsi a lui contro il fratello. Lo scontro fra Logan e il fratello Ezra è il perno attorno a cui ruota tutta la trama del film, mentre Harlock rimane forse troppo in disparte. Misterioso, silenzioso e scostante, ma mosso da un ideale ferreo quanto puro, Harlock appare poco e contribuisce poco a muovere la trama del film.

© Riproduzione Riservata.