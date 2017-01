CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni e news: incidente per Suor Costanza, Monica e Nico fanno sul serio? (Oggi, 26 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: INCIDENTE PER SUO COSTANZA, MONICA E NICO AD UNA SVOLTA – E’ inarrestabile il successo di Che Dio ci aiuti 4. Pur cambiando i protagonisti, la fiction di Raiuno resta una delle più seguite e delle più amate dal pubblico. Le avventura di Suor Angela, infatti, incollano una media di cinque milioni di telespettatori davanti ai teleschermi che, per due ore, si divertono e si emozionano in compagnia delle ragazze del Convento degli Angeli Custodi. Anche nella puntata che andrà in onda lunedì 29 gennaio non mancheranno le sorprese. Mentre Suor Angela sarà alle prese con l’incidente di Suor Costanza, investita da un pirata della strada, Valentina, innamorata di Gabriele, dovrà fare i conti con la sua vita passata. In ospedale, infatti, si ritroverà faccia a faccia con un uomo che conosce la sua vita da Sugar Baby. Nel frattempo, al convento, giunge un’amica di Monica in compagnia del suo fidanzato. I due si mostrano come i perfetti innamorati ma in realtà nascondono qualcosa che, naturalmente, Suor Angela cercherà di scoprire. Monica e Nico, invece, dopo essersi scambiati un vero, bacio, sono di nuovo al punto di partenza. Il giovane avvocato, infatti, continua ad essere spaventato dall’idea di avere una storia importante e seria ma sembra intenzionato a voler cambiare. Monica, così, lo sottoporrà ad una prova di fedeltà. Nico riuscirà a superarla o deluderà ancora la bella dottoressa?

