DILETTA LEOTTA VIDEO, SPUNTA PROVINO CON DICHIARAZIONE D'AMORE SAFFICA: FAN IN DELIRIO, SCENA GIÀ CULT? (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Diletta Leotta torna a far parlare di sé, ma questa volta non per foto hot: in rete circola, infatti, un video della giornalista di SkySport nelle vesti inedite di attrice. Il filmato, scovato su Youtube dal portale Dagospia, risale al provino sostenuto a Catania nell'ottobre 2010 da Mirella Sessa, seconda classifica a Miss Italia 2009. Diletta Leotta, che all'epoca aveva 19 anni, partecipa ad una scena d'amore al femminile: le due ragazze fingono di restare bloccate in ascensore, poi le richieste di aiuto e a sorpresa la dichiarazione d'amore a Diletta. La giornalista nel provino recita, dunque, la parte dell'ignara destinataria della dichiarazione. «Ora si occupa dei talenti della Serie B ma qualche anno fa sperava forse di iniziare la carriera di attrice partecipando a casting e provini» scrive Dagospia prima di descrivere la svolta lesbo del video. Gli ammiratori della siciliana si sono subito scatenati sul web: il filmato è stato condiviso da migliaia di fan di Diletta Leotta nel giro di poche ore. Non sono mancati gli apprezzamenti per la sensuale performance della giornalista, protagonista della simpatica scenetta per il provino cinematografico. Del resto sono tantissimi i suoi follower e gli ammiratori. Ampi consensi, dunque, tra i seguaci della conduttrice, che ha preso poi una strada diversa, ma comunque di successo.

