EMMA GIORGI/ L’etologa interpretata da Pilar Fogliati si sta invaghendo di Francesco? (Un passo dal cielo 4, 26 gennaio 2017)

EMMA GIORGI, COSA È SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO PILAR FOGLIATI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Emma Giorgi (Pilar Fogliati), in Un passo dal cielo 4, non ha fatto fatica ad ambientarsi a San Candido. Dopo aver strappato al comandante Neri la promessa di mantenere segrete le sue condizioni di salute, l'etologa può iniziare a studiare i lupi nel suo campo base. A valle, però, ha bisogno di una sistemazione più confortevole rispetto alla tenda e in suo aiuto arrivano Roccia e Natasha, che decidono di ospitarla nella loro casa. La ragazza sembra aver dimenticato la brutta esperienza nel lago ed è decisa a imparare a nuotare prima che le sue condizioni peggiorino. Si tuffa nel lago, ma questa volta resta vicino alla riva e a farle compagnia arriva Francesco, che si trova nel bosco per alcuni sopralluoghi. L'etologa riesce a strappare al forestale una nuova promessa, lui le insegnerà a nuotare. Francesco però si dimostra un insegnante molto severo ed Emma migliora molto lentamente. Tra i due però si fa sempre più evidente la sintonia. Alla fine gli insegnamenti di Francesco sembrano tornare utili, Emma riesce a rimanere a galla ed è al settimo cielo quando può nuotare libera e indisturbata nel lago, sempre sotto lo sguardo vigile di Francesco. Qualche giorno dopo l'etologa però deve occuparsi anche dei suoi lupi e finito il momento di svago, torna nel suo campo base per procedere con le ricerche.

EMMA GIORGI, IL RAPIMENTO: L'ETOLOGA SI ALLONTANERÀ DA FRANCESCO? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Mentre è occupata con le sue analisi, arriva Francesco e un gruppo di uomini. Il forestale è stato sequestrato da alcuni trafficanti di droga e hanno bisogno della sua attrezzatura da montagna per recuperare una borsa tra le rovine del loro aereo. Emma Giorgi, in Un passo dal cielo 4, è terrorizzata e viene prelevata a forza dalla sua tenda. Gli uomini devo mettere le mani sul loro carico di droga ma minacciano più volte Emma e alla fine il forestale è costretto a cedere e a portarli dove si trova la borsa. Nel frattempo il pilota dell'aereo, gravemente ferito, viene lasciato indietro dal gruppo. La polizia e i forestali, coordinati da Vincenzo, riescono a rintracciare l'uomo e anche l'ex moglie ed entrambi vengono arrestati. Gli altri due trafficanti però vogliono recuperare la loro borsa e costringono Francesco a fare la scalata sulla parete rocciosa. Uno dei due uomini ne approfitta per portare via Emma e tentare di ucciderla, ma Francesco riesce ad arrivare in tempo e a salvarla. Nell'ultima puntata Emma Giorgi si è trovata per la prima volta faccia a faccia con la morte ed ha capito che non vuole morire. La ragazza ha sempre parlato della sua morte in via ipotetica, ma questa brutta avventura potrebbe aiutarla a trovare il coraggio di lottare contro la sua malattia senza aspettare che l'aneurisma si rompa, vivendo il momento ma anche l'incertezza. Francesco continua a essere il suo angelo custode e dopo averla salvata dal lago nel loro primo incontro, questa volta, l'ha portata in salvo da un gruppo di pericolosi trafficanti di droga. Il pericolo vissuto insieme sembra averli uniti ancora di più ma la ragazza ignora che l'uomo sia sposato e che la moglie Livia si trovi proprio a San Candido tra le grinfie della setta del maestro Kroess...

