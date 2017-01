EVA FERNANDEZ/ Il personaggio di Rocio Munoz Morales continuerà a tenere il piede in due scarpe? (Un passo dal cielo 4, 26 gennaio 2017)

EVA FERNANDEZ, COSA È SUCCESSO AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ROCIO MUNOZ MORALES? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales), in Un passo dal cielo 4, sembra essere diventata brava nei panni della fidanzata del famoso Fedez, la ragazza è circondata da paparazzi e fan e si atteggia a celebrità nella tranquilla San Candido, purtroppo a rimetterci è il commissario Nappi. L'ex modella trova sempre più scuse per allontanarsi da Vincenzo e la situazione peggiora quando il commissario prova a farle una sorpresa. L’uomo si presenta nel cuore della notte nella sua stanza al B&B ma non sa che la sua fidanzata ha scambiato la sua camera con il rapper e così si becca un pugno sul naso. Eva accorre nella stanza e spiega l’equivoco ma con la minaccia pendente della penale da pagare, il commissario non può fare molto ed è costretto ad andare via. Per farsi perdonare Eva decide di organizzare una cenetta romantica in un ristorante fuori mano. La ragazza ha fatto le cose per bene e sa che i paparazzi non la seguiranno ma per ogni evenienza consiglia a Vincenzo di camuffarsi. Il commissario non cede anche perché è troppo conosciuto in paese, purtroppo però all'appuntamento Eva gli da buca. Dopo svariate telefonate Vincenzo riesce a contattarla e lei si giustifica dicendo che è sopraggiunto un impegno mondano con Fedez. La ragazza sembra dispiaciuta per aver saltato la cena con il fidanzato, ma non ci mette molto a consolarsi con Fedez, quando il rapper la invita a ballare. La festa è esclusiva e molto elegante ed Eva si sente perfettamente a suo agio con gli abiti alla moda e le luci della ribalta.

EVA FERNANDEZ, STA TIRANDO TROPPO LA CORDA CON IL COMMISSARIO NAPPI? (UN PASSO DAL CIELO 4, 26 GENNAIO 2017) - Quando torna alla vita di tutti i giorni, però è pentita del fatto che sta passando poco tempo con Vincenzo e così lo raggiunge a casa di Huber e scopre che l’uomo è stato confinato nel garage perché in casa non c’è più spazio con l’arrivo di Cristina. I due passano la notte insieme ma al mattino i guai tornano a riaffacciarsi alla loro porta. Alcuni paparazzi hanno seguito Eva a casa di Huber e la cosa è inammissibile per l’agente di Fedez. La scaltra donna decide così di trovare una fidanzata di copertura per Vincenzo in modo da mettere a tacere qualsiasi pettegolezzo sulla storia tra Eva e il rapper, che anche se di facciata resta una relazione vera all'obiettivo dei fotografi. I due passano sempre più tempo insieme e il rapper propone a Eva di diventare protagonista del suo prossimo videoclip. L'ex modella è entusiasta della proposta e inizia le prove del ballo con la compagnia di Fedez. Purtroppo a guardarli con un binocolo c'è Vincenzo insieme a Cristina. Il commissario si è ritrovato coinvolto nel piano della sorella di Huber, che sta pedinando il suo ex, che alloggia proprio nel B&B di Eva. Quando Cristina s’introduce nella camera di Hans, Vincenzo per non farle commettere qualche reato la segue ma ascolta i discorsi tra Eva e Fedez dietro una porta chiusa. Il commissario fa irruzione nella stanza e così li trova in tuta intenti a ballare. Nell'ultima puntata di Un passo dal cielo 4 Eva si è dimostrata abile nel gestire la sua vita pubblica e privata, dando però sempre la priorità al finto fidanzamento. In futuro Vincenzo potrebbe non essere più così comprensivo anche perché l'ex modella ignora l'avvicinamento del fidanzato con Cristina. La sorella di Huber potrebbe diventare un problema per la sua relazione e fino a quando manterrà il piede in due scarpe, nulla andrà per il verso giusto...

